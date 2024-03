Velòdrom rehabilitat

La nova pista del velòdrom del Camp d’Esports ja està llesta per estrenar-se avui després de gairebé dos mesos des que es van iniciar les obres de remodelació que s’han portat a terme a la deteriorada instal·lació centenària. Al nou paviment, que és de color bordeus a l’interior, blau en els perímetres i mostassa als murs, tan sols falten petits detalls com marcar la línia a 200 metres de meta on és el límit per començar l’esprint i els números que recullen les distàncies. És una superfície similar a la que hi ha als velòdroms de Mataró i Tortosa.

Anteriorment ja es va col·locar la tanca perimetral per protegir a la instal·lació dels actes vandàlics que ha vingut patint durant anys i, mesos abans, el Club Ciclista Terres de Lleida, que gestiona la instal·lació mitjançant concessió municipal, ja va portar a terme la rehabilitació de la zona de vestidors, gimnàs, taller i magatzem de material, dependències que es troben ubicades als baixos de l’estadi.El grup de gairebé una trentena de ciclistes, des dels 6 anys fins als sèniors, que s’entrena habitualment a la instal·lació ja veu la llum després de molts anys de penúries. Malgrat entrenar-se en precari, han obtingut els últims cinc anys més d’un centenar de medalles entre Campionats d’Espanya i de Catalunya de pista, sense comptar altres proves com trofeus o critèriums, perquè no només s’hi entrenen corredors de pista, sinó també de carretera, i moltes vegades compaginen ambdós especialitats.Quatre dels ciclistes que s’entrenen a la instal·lació han estat seleccionats per la Federació Catalana de Ciclisme per competir en els Campionats d’Espanya de pista cadet i júnior, que tindran lloc entre dijous i diumenge al velòdrom de Galapagar (Madrid).Són els cadets Alan Arilla (Mont-roig Track Team), Víctor García (Speed Republik) i Roc Escobar (Speed Republik), i el júnior Albert Casals (Huesca La Magia). Aquest últim, corredor de l’Escola de Ciclisme Terres de Lleida, creu que després de la remodelació “podrem entrenar-nos amb més seguretat i menys risc, i això, sens dubte, ens farà millorar els resultats”.Casals i García van aconseguir l’any passat, entre altres èxits, guanyar la Lliga Catalana en les seues respectives categories, cadet i infantil. Per la seua part, Alan Arilla es va proclamar campió de la Copa d’Espanya cadet de pista 2024 després de l’última prova disputada al febrer a València, i Roc Escobar va brillar l’any passat com a infantil i ara és cadet de primer any.

El CC Terraferma organitza l’11 de maig el Català contrarellotge

El Club Ciclista Terraferma, l’entitat degana del ciclisme a Lleida que va celebrar el seu 40 aniversari l’any passat, organitzarà l’11 de maig el Campionat de Catalunya contrarellotge individual en les diferents categories.La competició, que formarà part del programa de la festa major de Lleida, es desenvoluparà entre Raimat, Sucs i Gimenells. La prova començarà a les 15.30 a Raimat i hi haurà dos recorreguts. Un de més curt, de 14 quilòmetres, amb sortida i arribada a Raimat passant per Sucs, per a les categories Dones Elit, Cadets, Júniors, Màster 50 i 60 anys.El recorregut llarg, de 26 quilòmetres, tindrà sortida i arribada a Raimat passant per Gimenells, i serà el que hauran d’afrontar les categories Elit masculina, sub-23 i Màsters 30 i 40 anys.No serà l’única prova de nivell que organitzarà en les properes setmanes el Club Ciclista Terraferma, que presideix Arturo Santiveri, ja que el 20 d’abril està previst que es disputi el II Critèrium Cub Ciclista Terraferma-Prat Advocats Trofeu Vila de Gimenells, una gran clàssica de 120 quilòmetres, que precedirà una prova de la Copa Catalana Màster, que constarà de 80 quilòmetres.