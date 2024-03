Lliçó d'esportivitat

El Club Esportiu Torres de Segre, entitat de futbol sala, jugarà el seu pròxim partit de Segona Catalana a casa davant del Juneda –el cap de setmana del 13 i 14 d’abril– sense públic per evitar incidents. Així ho va decidir fa uns dies la junta directiva del club pel mal comportament d’alguns aficionats. En un comunicat que van fer públic a través d’Instagram, el Torres de Segre va justificar la decisió “arran dels desafortunats fets que han ocorregut en alguns partits disputats aquesta temporada i que desitgem que no tornin a ocórrer”.

En declaracions a aquest diari, fonts de la junta directiva van assenyalar que “aquesta temporada, encara que tenim la sort de comptar amb una afició nombrosa a la grada que ens anima molt, hem detectat que hi havia algun aficionat amb un comportament inadequat. Això feia que els àrbitres haguessin de parar uns moments el partit per insults i, com que s’ha vingut repetint, hem cregut convenient jugar el pròxim encontre a porta tancada. És a dir, només seran al pavelló els jugadors, entrenadors i l’equip arbitral”, va explicar un portaveu de la directiva.

El club espera que sigui un punt d’inflexió o altrament jugaran a porta tancada el que queda de Lliga

Segons aquesta font, la junta directiva del Torres de Segre “pretén fer una crida al respecte i l’esportivitat en el món del futbol sala, tant a la pista com a la grada, i volem que els partits es puguin disputar sense cap tipus d’incidents. Si es torna a haver de parar un matx per mal comportament de la grada, decidirem jugar la resta de la temporada a porta tancada”, va assegurar aquest directiu.No obstant, el club va voler deixar clar que agraeix el gran suport de la majoria dels aficionats. “Molts clubs de la Lliga desitjarien el suport i els ànims que transmeten els nostres seguidors. Per al club és un orgull l’ambient que es viu a la grada”, prosseguia el comunicat en xarxes. El Torres de Segre espera que la seua iniciativa sigui “un punt d’inflexió per a una grada que animi en positiu, sense insults i sense violència”.