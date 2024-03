Suspès el partit entre Rapitenca i Mollerussa per insults cap als àrbitres

detail.info.publicated víctor paracuellos Imatges d'Alba Rivera detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El conjunt del Pla d'Urgell visitava La Ràpita amb la intenció de derrotar un rival directe pel descens, però al minut 75, amb empata a zero al marcador, el partit ha quedat suspès per decisió de l'àrbitre, després que un dels seus assistents hagi rebut insults des de la graderia. Al descans, el col·legiat ja havia donat un primer avís, que s'ha traslladat per megafonia, dient que si es repetien insults a la grada, el partit quedaria suspès, com ha passat finalment. La tripleta arbitral s'ha retirat als vestidors, ha requerit la presència del Mossos d'Esquadra. Un cop allà, s'ha decidit aturar el partit definitivament, al considerar que no es podia garantir la seguretat dels àrbitres si el partit seguia. Així, el conjunt del Pla d'Urgell queda a l'espera de saber com es resoldrà el partit.

El partit s'ha iniciat amb els dos equips molt poc ofensius i més preocupats per no encaixar gol, no hi ha hagut gaires ocasions per cap dels dos equips. El Mollerussa estava una mica mes decidit a atacar, però li faltava un pel mes de punteria per poder avançar-se en el marcador. La segona part va començar amb el conjunt local una mica més valent i amb mes decisió de buscar el gol.