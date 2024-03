El Cadí vol fer avui un pas més cap a la salvació

detail.info.publicated REDACCIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Després de la important i agònica victòria aconseguida dijous passat davant del seu principal rival per la permanència, el Gran Canària, el Cadí la Seu afronta aquesta tarda (18.15) un partit molt menys exigent, ja que visita un Bembibre que ja està descendit a la Lliga Challenge, però igual d’important, ja que un triomf li donaria pràcticament la permanència a la categoria. Fabián Téllez ja ho va dir abans de mesurar-se al conjunt canari, la salvació depenia de guanyar dos dels cinc encontres que quedaven per acabar la fase regular. El primer va caure dijous després de quatre pròrrogues i el segon pot fer-ho avui davant d’un equip que només ha estat capaç de guanyar un matx dels 26 disputats.

A més, la jornada pot ser-li molt propícia, ja que altres rivals que estan en la lluita per la salvació tenen compromisos molt complicats. El Celta, que té un triomf menys que les de l’Alt Urgell, reben el Saragossa; el Barça, amb les mateixes 10 victòries que el Cadí, visita el València, recentment proclamat campió de la Copa de la Reina, i l’Araski, que té un triomf més que les lleidatanes, rep el Perfumerías Avenida. El Gran Canària, que ara ocupa l’altra plaça de descens, juga a casa davant del Jairis, que encara aspira a quedar quart i tenir el factor pista a favor en els play-offs. Si la lògica s’imposa, el quadre lleidatà podria deixar gairebé liquidada la permanència abans d’un calendari que no li és gens propi, ja que en les tres últimes jornades visitarà el Jairis i rebrà a casa Estudiantes i València.

Fabián Téllez ja va avisar ahir que no es fia de la condició d’equip descendit del Bembibre. “Fa setmanes que han baixat però la seua versió no ha canviat, segueix competint els partits fins al final i, per tant, no serà un partit fàcil. Qualsevol que hagi jugat a Bembibre sap que no és una pista fàcil i no ho serà, independentment que ja estiguin descendides i perquè així ho estan demostrant en els últims partits”.