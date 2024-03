L'AEM guanya i acaricia el play-off (1-0)

detail.info.publicated josep riba detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'AEM ha guanyat aquest migdia davant de l'Alba Fundación (1-0) amb un únic gol d'Aithiara i, d'aquesta manera, certifica que les manxegues no li podran treure la seva posició als play-offs, i ara només s'haurà de preocupar pel DUX Logroño, que se situen a 7 punts de les de Rubén López. Per tant, les lleidatanes només hauran de sumar 3 punts en les 3 jornades restants per certificar la seva participació en la fase d'ascens.

El partit no podia començar millor per l'AEM, que s'ha avançat al minut 8 amb un golàs d'Aithiara que ha rematat amb l'interior del peu una centrada per la banda d'Elisa Tomé (1-0, 8'). La primera part ha continuat amb moltes ocasions per part dels dos equips, però sense arribar de ser clares i sense canviar el marcador fins al descans.

A la segona meitat, l'AEM ha reclamat un possible penal que l'àrbitra no ha assenyalat. Més enllà d'aquest fet, la resta del partit ha tingut la dinàmica de la primera part, amb poques ocasions clares per part dels dos equips i un AEM, com tota la temporada, amb molt de cap i sang freda a mesura que avança el partit.

Després d'aquesta victòria, l'AEM tornarà a jugar després de l'aturada de seleccions el diumenge 14 d'abril en la seva visita al Alhama (16.00), rival que també se situa en posicions de play-off.