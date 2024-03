Miquel Travé ja té bitllet assegurat per a París

El lleidatà Miquel Travé es va assegurar la classificació per disputar els Jocs Olímpics de París en la modalitat de canoa, al guanyar ahir el selectiu que era puntuable per a les semifinals de la Copa d’Espanya que se celebra al Parc Olímpic del Segre.

El palista de la Seu, que acumulava ja quatre zeros, dos dels resultats de l’any passat i dos al guanyar les dos mànegues de divendres del selectiu, va repetir ahir victòria i ja cap rival pot atrapar-lo. Ara només falta que la Federació Espanyola ho faci oficial després del segon selectiu que se celebrarà a Pau la setmana que ve.Travé, vigent campió d’Europa de l’especialitat, no va disputar la final de la Copa de C1 perquè, al no puntuar per al selectiu, es va reservar per a la prova de caiac, on també opta a estar als Jocs. No obstant, els resultats no li van ser del tot propicis, ja que va ser tercer en semifinals i cinquè a la final.També va fer un pas important Núria Vilarrubla per estar als Jocs, ja que va sumar el seu tercer zero en la cursa olímpica, a més de penjar-se la plata a la Copa. En homes va guanyar l’urgellenc Marc Vicente, mentre que la pontsicana Laia Sorribes va ser bronze en K1 després d’una semifinal polèmica, en la qual el jutge va treure una penalització a Maialen Chourraut que hauria atorgat un zero a la palista de Ponts.Pel que fa als júniors, Anna Simona (Cadí) va guanyar en C1 i K1, Faust Clotet (AE Pallaars) en K1 i Jana Planes (Cadí), plata en caiac.