Oportunitat d'or a casa davant del Sant Andreu

El Lleida Esportiu afronta avui (19.00/Lleida En Joc) un duel que pot ser decisiu en aquest final de temporada, ja que buscarà davant del Sant Andreu la primera victòria aquest curs davant d’un rival de play-off, la qual cosa li permetria tornar a ficar-se de ple en la lluita pel títol, després de la derrota d’ahir del Badalona Futur.

L’equip de Ferran Costa va caure ahir a casa davant de l’Andratx (0-1) i va perdre per primera vegada des del novembre, per la qual cosa si el Lleida suma avui els tres punts es col·locaria a només dos de la primera plaça, que dona l’ascens directe.Tanmateix, el repte al Camp d’Esports serà complicat, ja que el rival serà un Sant Andreu que suma 17 punts dels 21 últims en joc –la qual cosa significa la millor ratxa del grup– i, encara que va caure ahir a la cinquena plaça, està sols dos punts darrere de l’equip blau, de manera que un triomf els permetria superar els de Viadero i ser segon o tercer, depenent del resultat de l’Europa.Amb aquesta situació, el Lleida vol deixar enrere l’última dolorosa derrota a Torrent (2-0) malgrat jugar més de mitja part amb un home més, i ho vol fer en un Camp d’Esports on el seu rendiment ha estat gairebé impecable, amb 11 victòries, un empat i dos derrotes.

Tanmateix, els dos encontres en els quals el Lleida ha caigut a casa són els que l’han enfrontat als seus rivals directes, ja que va perdre per 0-1 davant d’Hèrcules i Badalona Futur. Així, l’equip d’Ángel Viadero té l’oportunitat de reivindicar-se i superar per primera vegada un rival de la zona de play-off.El tècnic blau, Ángel Viadero, va destacar en la roda de premsa que “l’equip està bé i és conscient del que ens hi estem jugant”. A més, va destacar la maduresa del vestidor i va tornar a reiterar que “assolir la primera plaça és un repte complicat, però estem preparats per fer-ho, perquè l’equip lluita en tots els partits”. El càntabre recuperarà Sergio Montero després que complís la sanció a Torrent i té tota la plantilla disponible.