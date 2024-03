Prohibit fallar davant del cuer

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida té aquesta tarda (18.00) a la pista del cuer de la LEB Or, un Clavijo pràcticament descendit, un partit del qual, sobre el paper, hauria de sortir victoriós, però que al seu torn el converteix en una trampa per la possible relaxació que pugui tenir l’equip veient la distància tan abismal que hi ha en la classificació entre els dos equips (els lleidatans acumulen 18 victòries per només 4 dels riojans).

“És un partit que pots pensar que és fàcil, però en aquesta Lliga de fàcil no hi ha res”, va avisar el tècnic en la prèvia, recordant els últims precedents del Clavijo, sobretot a la seua pista. “El Corunya només va guanyar de sis punts i patint molt fins al final, en l’últim es va imposar al Càceres i en l’anterior l’Oviedo es va emportar la victòria amb una cistella a l’últim segon. És un equip que s’ha reforçat molt i està competint bé en els últims partits a casa”, va reconèixer.El Força Lleida va recuperar el somriure que havia perdut amb el cop rebut a Guipúscoa gràcies a la seua victòria clara i convincent davant del Fuenlabrada, que el manté de ple en la lluita per tots els objectius, inclosos l’ascens directe, del qual ara per ara Encuentra no vol sentir parlar. “Matemàticament està a l’abast, però no vull pensar en l’ascens directe, que no es decidirà fins a les últimes jornades. Si estem en la lluita, en parlarem, però ara mateix l’únic que em preocupa és intentar guanyar a Logronyo, la qual cosa si volem estar allà hem d’aconseguir-ho”, va assenyalar.En aquest sentit, va puntualitzar que no mira més enllà del pròxim matx. “Sempre mirem d’anar partit a partit, gairebé et diria d’entrenament a entrenament, i ara només pensem en el Clavijo, no mirem, sincerament, més enllà. L’únic que intentarem és fer un bon partit a Logronyo i intentar emportar-nos la victòria. Estic convençut que si pregunteu als jugadors contra qui juguem després de Clavijo, la meitat no ho saben. Estem centrats només en el partit de diumenge i enfocats a millorar coses que encara podem millorar”, va apuntar.

En cas de guanyar faria un pas més cap als seus objectius, com assegurar el factor pista a favor en el play-off, així com continuar optant a l’ascens directe. A més, la victòria li permetria deixar una mica més enrere un dels rivals directes, l’Alacant, que divendres va perdre a casa davant del Betis, i atraparia el San Pablo Burgos, que ahir va perdre a Valladolid.