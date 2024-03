Tsunoda fa un altre pas cap a París amb un bronze al Grand Slam d'Antalya

La judoka lleidatana Ai Tsunoda ha fet un nou pas per estar aquest estiu en els Jocs Olímpics de París després de penjar-se ahir la medalla de bronze en la categoria de fins a 70 quilos del Grand Slam d’Antalya, a Turquia. Tsunoda, número nou del món, va pujar al tercer esglaó del podi a l’imposar-se per ippon a l’australiana Aoife Coughlan, número deu del món, a la final de repesca. Un triomf que no va arribar fins a la tècnica d’or, quan la lleidatana, que va portar en tot moment la iniciativa del combat, va veure premiada la seua ambició després de veure com l’àrbitre sancionava amb el seu tercer shido (penalització) l’oceànica.

Tsunoda havia accedit a quarts de final a l’imposar-se a la neerlandesa Hilde Jager i la portuguesa Joana Crisostomo, una ratxa que va veure trancada davant de la russa Madina Taimazova, bronze en els passats Jocs de Tòquio, que va tancar el camí de la semifinals a la lleidatana després d’imposar-se per un waza-ari en la tècnica d’or. Tsunoda es va rescabalar amb una soferta victòria sobre l’alemanya Giovanna Scoccimarro, vigent subcampiona del món, en un duríssim combat de repesca, la qual cosa li va permetre accedir a la final de repesca i sumar la medalla de bronze, la segona de l’any després de l’aconseguida a Tòquio.