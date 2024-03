Victòria de l'ICG Força Lleida a un Logronyo bordeus (60-72)

detail.info.publicated jordi argilés detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Partit còmode dels lleidatans a Logronyo on no han patit en cap moment (60-72) i han estat acompanyats per més de 300 aficionats bordeus.

El partit ha començat amb un ritme baix i força faltes dels dos equips que tan sols anotaven des del tir lliure i així o reflexa el 14-14 que s'ha mantingut en els últims dos minuts del primer quart. Als segons deu minuts els lleidatans han millorat en atac amb tres triples de seguits de Jaume Lobo i dos de Javi Vega, a més han deixat a Clavijo amb 25 punts al descans demostrant el gran nivell defensiu de l'equip de Gerard Encuentra.

A la segona part el Força Lleida no ha patit en cap moment per la victòria i ha mantingut un avantatge per sobre dels deu punts. Ha continuat la baixa anotació dels dos equips i un gran partit de Javi Vega i Nacho Arroyo, tots dos amb 12 punts, han acabat de liquidar el matx. L'equip suma la dinovena victòria i continua lluitant amb els equips de la part noble de la classificació.