Amb peu i mig en el play-off

L’AEM va donar ahir un cop a sobre de la taula en les seues opcions de disputar el play-off, que no és definitiu, però poc li falta. Amb un gol matiner d’Aithiara, l’equip lleidatà es va imposar en el duel directe davant de l’Alba Fundació (1-0), al qual va eliminar d’una llista d’oponents per entrar en el play-off que només té ja un supervivent: el Logronyo.

L’equip riojà, rival de les lleidatanes en l’última jornada, és l’únic que pot evitar que l’AEM disputi la promoció, però ha de fer un tram final perfecte, perquè és a set punts de l’equip de Rubén López, amb nou per disputar. Així, l’AEM necessita tres punts en les últimes tres jornades per no dependre de ningú més per segellar la promoció, després de la solvent victòria d’ahir, que no només li va fer posar peu i mig en la lluita per l’ascens, sinó que li va permetre ascendir de la sisena a la cinquena plaça, superant l’Alhama –el seu pròxim rival després de l’aturada de seleccions– i empatar a punts amb el quart, l’Osasuna.El conjunt lleidatà sabia que el matx era una final per a l’Albacete, però les jugadores de l’AEM també van afrontar el xoc com a tal, fent una altra de les seues innombrables demostracions de solvència, amb la tretzena porteria a zero de la Lliga, acompanyada per una enorme dosi d’entrega.La primera a demostrar-la va ser Aithiara, que feia dos partits que arrancava des de la banqueta, i va tardar només vuit minuts a demostrar que la seua titularitat era merescuda, ja que llavors va anotar l’1-0. A la primera acció de perill, Elisa va recuperar una pilota a la banda dreta, va superar dos rivals i va posar una centrada al segon pal des de tres quarts de camp, que la canària va rematar de primeres amb una volea molt plàstica per avançar el seu equip.El botí per al conjunt lleidatà era enorme, per la qual cosa va poder fer el que millor sap, defensar sense patir i intentar aprofitar els espais que deixava el rival a l’esquena de la seua defensa. El conjunt manxec ho intentava sense èxit amb joc directe i va començar a frustrar-se fent constants faltes. Una trampa en la qual també va caure l’AEM, perquè la pilota aturada va ser l’única via de les visitants per crear perill. De fet, al 15, Leire Peña va vorejar l’empat, amb una falta lateral que va enviar a la creu, en el que va ser l’únic avís de l’Albacete abans del descans.L’equip lleidatà ho va intentar més, però va tenir el mateix èxit. Ni Anita ni Peñalver van trobar porta en sengles cops de cap a la sortida d’un córner, al contrari que Elisa Tomé, en una jugada embolicada a l’àrea al tall del descans que l’alacantina va recollir per rematar superant la meta Laura Sánchez, encara que sota pals va aparèixer la central Teruel per evitar el gol.A la segona meitat, l’Albacete va recórrer a la clàssica fórmula d’acumular davanteres per trobar el gol. El tècnic Mikel Crespo va canviar el sistema, primer del 4-4-2 en rombe a un 4-2-4 i després va cremar totes les naus amb un 3-4-1-2, però la producció ofensiva visitant no va passar d’un intent de passada de la mort d’Elena que Peñalver va rebutjar i un córner rematat alt per Herrero en l’afegit. Les faltes i el joc directe van ser una constant també en els segons 45 minuts, en els quals la capitana Anita va estar imperial per guanyar gairebé tots els duels aeris i Aithiara va fregar el doblet en dos ocasions. Primer, en una falta lateral des de la dreta que Laura Sánchez va treure sota pals (58’) i després en una volea espectacular que va sortir fregant el pal (73’).No va arribar el segon per donar encara més tranquil·litat a un AEM que no va mostrar un indici de dubtes per amarrar una victòria importantíssima en un Recasens que vol viure coses encara més grans en aquest final de temporada.

“No podem renunciar a res, perquè aquest equip creu molt en el projecte, el que plantegem, i hem d’anar a totes.” Així de contundent es va mostrar el tècnic de l’AEM, Rubén López, després que el seu equip aconseguís una victòria que va qualificar com a “importantíssima, perquè ha estat un partit molt complicat, amb moltes faltes, poques oportunitats, i hem pogut aprofitar la nostra”.

L’entrenador va lloar que “ha madurat i sap moure’s bé amb marcadors ajustats” i va destacar la capacitat de “ser fortes en el joc directe i les segones jugades”.A més, va evitar entrar a valorar el marge de set punts respecte al Logronyo i va demanar “centrar-se només en el pròxim partit”. A més, va destacar que “les jugadores tenen ambició i molta fam, perquè moltes d’elles van perdre la categoria la temporada passada i després d’un any tan dur no volen deixar passar aquesta situació de ser allà a dalt”.Per la seua part, la capitana Anita Velázquez també va destacar “que l’equip té ambició i avui hem fet un bon treball, perquè ens hem avançat i això ens ha donat un plus de confiança per estar tranquil·les”. “Hem de seguir en aquesta línia, perquè el que estem aconseguint té un valor immens”, va afegir. A més, Laura Martí va assenyalar que “tenim una defensa molt segura i això és clau per sumar” i va dir que “poder arribar a jugar un play-off amb l’equip de la meua terra, en el qual porto des dels 12 anys, és un orgull increïble i si ho aconseguim serà brutal”.