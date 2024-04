El Força Lleida va camí del rècord històric de victòries

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Quan falten encara set jornades perquè acabi la fase regular de la LEB Or, l’ICG Força Lleida és a només tres victòries d’igualar el seu rècord històric de 22 que ha aconseguit les dos últimes temporades, ambdós amb Gerard Encuentra al capdavant de l’equip. Actualment té un balanç de 19 triomfs i 8 derrotes, el mateix de fa dos campanyes, quan va acabar tercer a la Lliga i va aconseguir ficar-se a la Final Four, aconseguint així la millor classificació de tota la seua història, i millora en dos victòries el de la passada temporada.

L’ICG Força Lleida, que diumenge passat va certificar matemàticament la classificació per al play-off d’ascens amb la victòria a Logronyo, té un calendari del tot propici per establir una nova plusmarca, ja que dels set partits que li queden, quatre els jugarà en un gairebé inexpugnable Barris Nord. L’equip de Gerard Encuentra encadenarà ara tres partits d’una exigència màxima, ja que dos són rivals directes en la lluita pel factor pista. Primer s’enfrontarà demà a casa al Reial Valladolid, que té un triomf menys; després visitarà la pista del Reial Betis, en pugna encara per l’última plaça de play-off, i rebrà després l’Alacant, que ara té dos victòries menys. El tram final del calendari serà molt menys exigent, ja que seran rivals de la zona baixa de la taula com el Melilla i el Càceres, tots dos a casa i que estan lluitant per la permanència, i el Cantàbria i el Menorca, els dos al Barris Nord i que gairebé tenen la salvació assegurada. L’únic hàndicap que té el Força Lleida és que té perdut l’average particular amb la majoria d’equips implicats en la lluita pel factor pista, en concret amb el Corunya, l’únic amb el qual ha perdut els dos partits, el San Pablo Burgos, el Tizona Burgos i el Gipuzkoa, i només ho té favorable amb l’Estudiantes, mentre que davant del Valladolid haurà de remuntar els sis punts pels quals va perdre a Pucela i amb l’Alacant defensar una renda favorable de cinc.D’altra banda, Osvaldas Matulionis és de la mateixa opinió que el seu entrenador i no mira més enllà del pròxim partit, ja que reconeix que “no serveix de res mirar més endavant si perds el següent. Hem de mirar el mínim possible el calendari i continuar com a fins ara”. Sobre el suport de l’afició a Logronyo va comentar que “és la força de Lleida, que sempre està amb l’equip, i això ens ajuda i ens motiva”.