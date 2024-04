El Borges reaccionain extremis

detail.info.publicated PAU OSORIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Borges es va imposar ahir (3-2) a l’Alguaire amb un gol de Joel en els últims minuts, després de remuntar un partit marcat per les fortes ràfegues de vent. Amb aquest resultat, el Borges es manté en la setena posició, mentre que l’Alguaire continua sense sortir de l’últim lloc de la taula.

La primera meitat va començar molt favorable per als d’Edgar Tornero, que, aprofitant un error de Xammar a la sortida de pilota, a causa del vent, van acabar avançant-se amb un gol de Fofana al minut 7 (0-1). Després del gol, el Borges va començar a dominar el partit i al minut 14 un mal rebuig del porter visitant, Ricart, va deixar sol Joel a la frontal, que amb un fort xut va aconseguir empatar el matx (1-1). El gol va donar energia als locals. Encara així, el vent i la defensa visitant van evitar que poguessin capgirar el marcador. L’Alguaire, per la seua part, va saber aprofitar molt bé les ocasions i al minut 31, en un altre error de Xammar a la sortida de pilota, Tiers va executar una exquisida vaselina que posava al davant els seus al terme del primer temps (1-2).A la segona meitat, el Borges, ajudat pel vent, va impedir als de Tornero sortir del seu camp. Els locals van generar bones ocasions, però no aconseguien materialitzar-les. Al minut 68, l’àrbitre va assenyalar un penal favorable al Borges, però, de nou, va tornar a fallar, ja que Ricart va aturar el xut de Casals. Els minuts passaven i els locals s’impacientaven cada vegada més. Tanmateix, al 73, Youssef va empatar el partit a l’aprofitar una fantàstica assistència de Casals (2-2). Després de l’empat, Fofana va tenir un mà a mà amb Xammar, però aquesta vegada el porter va sortir victoriós. Dos minuts després, al 85, Joel va centrar una pilota des del lateral que es va anar enverinant i va acabar colant-se a la porteria defensada per Xavier Ricart (3-2), donant una victòria molt important al seu equip, després de quatre partits seguits sense guanyar.

Gómez: “Aquesta victòria és clau, ens dona molta tranquil·litat”

Després del matx, el tècnic assistent del Borges, Pedro Gómez, va declarar que “aquesta victòria és molt important, ja que ens dona molta tranquil·litat de cara a la resta de la temporada. A la primera part ens hem equivocat al triar el camp pel vent. No obstant, hem estat capaços de generar ocasions”, va afegir.Per la seua part, l’entrenador de l’Alguaire, Edgar Tornero, va assenyalar que “perdre així és un cop molt dur. Ara tocarà centrar-se a trobar nous objectius. Tot i així, vull destacar la competitivitat que ha mostrat l’equip des que vam arribar”, va concloure.

Duel lleidatà per la salvació entre Artesa de Lleida i Artesa de Segre

L’Artesa de Lleida rebrà avui a les 18.00 hores l’Artesa de Segre en un dels duels lleidatans de la zona baixa, que es preveu clau de cara a la carrera per la salvació. Els de Sergi Reig, que porten sense guanyar des del gener, arriben al partit en catorzena posició. Els de la Noguera, per la seua part, arriben després de vèncer el Tàrrega (4-0) i a l’onzena posició, a un punt del descens.D’altra banda, el Tàrrega rebrà el cinquè classificat, el Castellar, a les 17.00 h en un partit molt complicat per als de l’Urgell, que són penúltims a la taula.