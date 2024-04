Kike Perchín venç a la prova reina de la MUT

L’atleta del CEM Martorelles Kike Perchín, amb un temps de 15 hores, 34 minuts i 52 segons, es va adjudicar ahir la victòria a la prova reina de la Montsec Ultra Trail 2024, de 96 quilòmetres i un desnivell positiu de 6.222 metres. En la prova reina femenina, avançada la nit, encara no havia conclòs la cursa cap participant, segons l’organització. Coneguda per les seues sigles com MUT, la Montsec Ultra Trail és una de les curses de muntanya més dures que es disputen a Espanya i discorre per camins i senders de muntanya de les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà, travessant la Serra del Montsec, la Serra del Montsec d’Ares, Serra de l’Estall, Àger, Alsamora, Rúbies, Castell de Mur i per l’entorn natural del congost de Mont-rebei, amb uns recorreguts de gran exigència.

L’Ultra de 96 km va ser l’única que va partir des del municipi de Guàrdia de Noguera (a la mitjanit de divendres) i va acabar a Àger, des d’on sortien els altres dos circuits, la Media-Trekking, de 21 quilòmetres i 1.293 metres de desnivell, i la Marató, de 45 quilòmetres i 2.850 metres.

A la Marató els vencedors van ser la mallorquina Àngels Llobera i Mihail Sadovici (Tremp Runners), en categoria femenina i masculina, amb uns temps de 6 h. 52’18” i 5 h. 22’43”, respectivament. Pel que respecta a la Mitja-Trekking, el triomf va ser per a la danesa Line Brandt Pedersen (2 h. 24’16”) i el gironí Israel García (1 h. 58’50”).