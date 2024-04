Salvació merescuda

El Cadí va segellar ahir la permanència a la Lliga Femenina amb una victòria (68-63) contra l’Estudiantes al Palau i arribar a les 12 victòries, una xifra a la qual no pot aspirar el Celta, el primer equip en llocs de descens. Així, les lleidatanes van aconseguir el seu objectiu a dos jornades del final de la fase regular i després de sumar el seu tercer triomf consecutiu, que va arribar en un partit molt seriós davant d’un rival que ve de disputar la Copa i que segurament estarà en el play-off.

Malgrat arrancar una mica dubitatives, les urgellenques aviat es van avançar, gràcies a un parcial de 7-0 liderat per Remenárová. L’eslovaca va ser la més destacada en l’inici, amb 12 punts a l’instant en què David Gallego, tècnic de les madrilenyes, va haver de sol·licitar el seu primer temps (17-9). Restaven 3:31 per al final del primer quart i els àrbitres, especialment Quintas, van demanar la seua quota de protagonisme amb decisions trasbalsadores. Van ajudar a frenar l’empenta de les locals, que van obtenir un avantatge de 7 punts (18-11) després d’una tècnica de Colomer a Whittle per protestar. El Cadí es va mantenir concentrat en el segon acte, assolint els 9 punts de marge amb un tir lliure de Palma (23-14). L’Estudiantes va seguir en la disputa gràcies a l’encert des de l’exterior, mentre Brown va establir la màxima diferència (29-19). Dos triples consecutius de Hersler i Mawuli van obligar Téllez a parar el duel i les estudiantils van amenaçar de situar-se davant després de completar un parcial de 2-10 (31-29). Tanmateix, Soler va aparèixer en el millor moment amb un triple molt llunyà, foragitant fantasmes. Whittle i Camilion van ajustar al màxim el marcador (34-33), mentre el partit arribava al descans.Les lleidatanes van mantenir la concentració i el to durant l’inici de la segona meitat, en el qual va destacar Ramette amb dos triples gairebé consecutius, mentre que Remenárová va haver d’anar-se’n a la banqueta amb tres faltes. El Cadí va amenaçar de trencar el partit després del 46-38, per la qual cosa Gallego va tornar a aturar el temps. Va ajustar la defensa i l’Estudiantes va tornar a ficar-se en la lluita, de nou amb l’arma del tir exterior. Massey va posar les madrilenyes només tres punts a sota i poc després Mawuli, un perillós 50-48. Campisano, des de la línia de tirs lliures, va posar emoció de cara a l’últim quart. A més, el Palau ja coneixia la derrota del Celta, un altre dels equips implicats en la baralla per la permanència i que tampoc no podria atrapar el Cadí en cas de victòria de les lleidatanes.En els últims deu minuts, el conjunt de Téllez va saber jugar amb l’ansietat d’un Estudiantes que mai no va estar còmode. No va fer l’efecte d’optar a la remuntada i el seu tècnic va haver de tornar a demanar temps mort a falta de 3:21 per al final, ja que el 63-56 apuntava a una còmoda victòria local. Alonso va intentar tornar a posar emoció, però Rivers i Remenárová van restablir la màxima renda de 10 punts (68-58). Méndez va intentar apaivagar els ànims del Palau d’Esports amb el 68-60 a 1:39 del final i el partit va entrar en una fase d’errors continus, la qual cosa va afavorir les lleidatanes. Els segons anaven corrent sense que les madrilenyes aconseguissin reduir el marcador. Només Massey, amb un triple a falta de 5.4 segons, va fer un ensurt. Però ja no quedava temps. Téllez va parar el partit per inèrcia, perquè les seues jugadores poguessin començar a preparar la festa de la permanència. La pilota va anar a les mans de Remenárová, que ni va plantejar l’atac. El Cadí seguirà a la Lliga Femenina després d’una de treballada i merescuda victòria.

Téllez: “L’equip ha fet un pas endavant l’últim mes”

Fabián Téllez, tècnic del Cadí, va manifestar després del partit que està molt orgullós “de l’esforç que han fet les jugadores per aconseguir l’objectiu. Durant l’últim mes han fet un pas endavant i és una permanència molt merescuda per tot el treball que hi ha darrere”. Sobre si a l’equip se li quedarà la Lliga curta, Téllez va assenyalar que “la plantilla és la que és i no diré que tinc ganes que acabi, però no mentiré, vendre fum i que podíem jugar els play-offs. Ara hem de centrar-nos en els dos partits que queden, donar el màxim per anar-nos-en amb un bon sabor de boca i començar a treballar en la pròxima temporada, esperant que no sigui tan complicada com aquesta”, va afegir el tècnic.