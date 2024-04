Retrobament amb la victòria

detail.info.publicated PAU OSORIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Artesa de Lleida es va imposar ahir per 1-0 a l’Artesa de Segre amb un gol de Manel en els últims minuts, que li va permetre deixar enrere una dinàmica de 8 partits seguits sense guanyar. Ambdós equips van disputar un matx molt intens fins als últims instants, però els locals van acabar imposant-se, aconseguint així sortir de la zona de descens i avançar els de la Noguera, que estan en la dotzena posició, només dos punts per sobre del descens.

En l’afegit, els visitants van reclamar que un defensa va treure la pilota amb la mà sobre la línia de gol

En els primers instants del partit, els de Sergi Reig van sortir amb molta energia, pressionant a dalt i sent capaços de controlar la possessió de pilota. L’Artesa de Segre, per la seua part, va sortir amb un plantejament més defensiu, esperant el rival al seu propi camp amb l’objectiu de fer mal al contraatac. Tanmateix, el pla de partit dels locals va ser més efectiu, ja que, a través dels extrems, van ser capaços de generar grans oportunitats, que no van trobar porta. Les ocasions més destacables dels primers 45 minuts van caure a favor dels blanc-i-blaus. La primera, al minut 5, després d’un córner que Simó va rematar creuat sense trobar porteria. Posteriorment, al 23, Manel va deixar enrere el lateral de l’Artesa de Segre Àlex NR amb un bon dríbling i la seua centrada va estar a punt de ser connectada per Rubió, però el porter va acabar anticipant-se.Després d’aquesta escomesa inicial dels locals, el conjunt entrenat per Nil Baró va augmentar la intensitat al centre del camp i va tallar el ritme del partit, aconseguint igualar el joc fins al final del primer temps, que va estar entelat per una baralla entre els jugadors d’ambdós conjunts que es va estendre fins als vestidors.En la segona meitat, l’Artesa de Segre va fer un pas endavant i va començar a generar les primeres ocasions del partit. La més clara va arribar per mediació de Guerau, que amb un xut molt potent va posar a prova el porter local, Pau Bosch, al minut 57.El partit, durant el segon temps, va estar molt més igualat i a causa del gran rendiment de les defenses, no hi va haver gaire ocasions clares.Tanmateix, al minut 36 de l’encontre, tot va canviar, ja que després d’una puntada de peu de Bass a Manel, l’àrbitre li va ensenyar la segona groga i els locals van poder tornar a imposar la seua superioritat. En conseqüència, al minut 87, Tió va centrar una pilota des de la banda dreta que Manel va saber creuar amb molta habilitat per vèncer el porter i obrir el marcador (1-0). Després del gol, l’Artesa de Segre es va bolcar a l’atac i en l’afegit va estar a punt d’empatar el partit de córner, però la defensa local va treure la pilota en la línia de gol amb polèmica, ja que els de la Noguera van reclamar que ho havien fet amb la mà.

Reig: “Seguirem treballant sense oblidar-nos d’on venim”

Després del partit, el tècnic de l’Artesa de Lleida, Sergi Reig, va declarar que “el futbol és molt capritxós i en aquest partit, al contrari d’altres, la pilota ha entrat. Els jugadors han demostrat tenir moltes ganes de guanyar i el seu esforç ha estat impecable. Ara toca continuar treballant i no oblidar ni d’on venim, ni el que ens ha costat tornar a guanyar”, va afegir.D’altra banda, l’entrenador de l’Artesa de Segre, Nil Baró, va dir que “avui me’n vaig molt orgullós dels meus jugadors, que han estat capaços d’aguantar fins al final i tancar l’Artesa de Lleida al seu camp amb un menys. Ara el nostre objectiu és mantenir-nos fins a l’últim dia en la lluita per la salvació i guanyar els nostres pròxims partits contra el Borges i l’Igualada”, va concloure.