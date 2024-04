L'Albi celebra el centenari

El CF Albi va celebrar diumenge l’acte central del centenari del club, que es va complir el 2023, en una jornada carregada d’actes i que va acabar amb el triomf de l’equip, que milita a Tercera Catalana, davant del Puigvertenc. “Va ser un dia redó, millor impossible”, va destacar SEGRE Arnau Moragues, jugador i responsable de la comunicació del club, ja que tots els actes que va organitzar l’entitat, coincidint amb la Fira del Caragol del municipi, “van superar totes les expectatives”.

Dissabte va presentar el llibre que recorda els cent anys de futbol a l’Albi, obra de l’historiador Ramon Miró i del periodista Ferran Casas, titulat Club de Futbol L’Albi. Cent anys d’insistència. Així, diumenge va muntar una parada a la fira per vendre llibres i també la samarreta especial del centenari. “La venda va anar molt bé, perquè a més també vam repartir una tapa de caragols i una copa de vi i vam esgotar totes les racions”, va explicar Moragues.A més, va destacar que el club també va ser el responsable d’organitzar el dinar popular de la fira, que va reunir més de 500 persones en un municipi de tot just 750 i en el qual es va presentar el nou himne oficial del club, compost per l’artista Edim Albes i interpretat per Jordi Ninus. Moragues va afegir que “el dia va acabar de la millor manera, perquè vam aconseguir una victòria, remuntant un gol del Puigvertenc en el minut 4”, perquè el partit acabés en 2-1.Durant tota la temporada, jugadors històrics del club s’han encarregat de fer el servei d’honor en els partits com a local i, en el matx de diumenge, els encarregats de fer-ho van ser l’alcaldessa del municipi, Anna Feliu, i el secretari general de Junts, Jordi Turull.Des de la fundació de l’entitat el 1923, la història del club es divideix en diverses etapes. La primera va ser des de la fundació fins a la Guerra Civil, que va provocar una aturada en l’activitat del club fins a aproximadament el 1945. El futbol al municipi va agafar força de nou, però a inicis dels 60 es va tornar a perdre i no es va impulsar de nou fins al 1967.En aquella etapa, que va durar fins al 1992, el club va començar a competir de forma federada als anys 70 i va estrenar el camp actual, el 1984. L’any 2000, l’Albi va tornar a la competició –sense cap absència fins a la data– i va arribar a pujar a Primera Regional el 2010. Actualment, el president és Arnau Ciurana, que compleix el sisè any al capdavant del club i, a més, és jugador de la plantilla.