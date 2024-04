La gavarra 'Athletic' transporta entre multituds el campió de la Copa del Rei

Aficionats de l’Athletic Club de Bilbao esperen per observar el pas de La Gabarra per la Ria del Nervión.Diego Radamés / Europa Press

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La gavarra 'Athletic' que transporta a l’equip blanc-i-vermell campió de la Copa del Rei dissabte passat a Sevilla ha arrancat, amb un temps esplèndid, la seua travessia per la ria del Nervión partint des del Real Club Marítimo de l’Abra, a Las Arenas (Getxo), en el qual l’esperen multituds. Com va passar en l’època dels títols en els any 80 del segle passat quan l’Athletic va guanyar una Lliga en 1983 i un 'triplet’, Lliga, Copa i Supercopa, el 1984.

Precisament els campions d’aquella última Copa fins la d’aquest dissabte a La Cartuja acompanyaran al recorregut, en un altre vaixell, als jugadors dirigits per Ernesto Valverde. El seu ajudant, Jon Aspiazu, és l’únic que repeteix a la gavarra perquè formava part d’aquell Athletic 'Txapeldun'. Per cert, la camisa que porten els actuals campions és una picada d’ullet a la que es van posar fa 40 anys els components de l’equip que capitanejava el llegendari Dani Ruiz-Bazán. Aquelles imatges de fa ara 40 i 41 anys encara romanen en la memòria dels seguidors blanc-i-vermells que van poder veure-les i ha estat una anhel permanent, preparat per les finals perdudes en l’última dècada i mitja i la impossibilitat de treure la gavarra en la pandèmia, entre els joves que encara no estaven.