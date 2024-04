Cimera ciclista a Lleida

Un circuit de 20 quilòmetres al voltant de Gimenells, Raimat i Sucs serà l’escenari, el proper dia 20 d’aquest mes, del segon Critèrium del Club Ciclista Terraferma, en el qual participaran bikers de les categories Elit i Sub-23. La cita acollirà també la Copa Catalana Màster, tant en categoria masculina com femenina. Els participants hauran de fer sis voltes al circuit de 20 quilòmetres, fins a completar la distància de 120 km. La prova es va presentar ahir a la Diputació amb la presència de la diputada Estefania Rufach; l’organitzador de la cita i delegat territorial de la Catalana de Ciclisme, Arturo Santiveri; el també organitzador Xavier Prats, i els alcaldes de Gimenells, Dante Pérez; de Sucs, Guillem Boneu, i de Raimat, Ivan Fernàndez.

L’organització espera la presència d’un centenar de ciclistes en les categories Elit i Sub-23, que tindrà la sortida a les 9.00, a més de dos-cents corredors més en la Copa Catalana Màster, que es disputa en les distàncies de 30, 40, 50 i 80 quilòmetres, en el mateix circuit i la sortida del qual serà a les 12.00.Arturo Santiveri va explicar que la competició puntua per al rànquing espanyol i, per tant, és una de les carreres que es tenen en compte a l’hora d’elegir els membres de la selecció espanyola. Els tres alcaldes van destacar la importància que té aquest Critèrium per a les tres poblacions i que esperen que continuï els propers anys. La prova compta amb la col·laboració d’uns noranta voluntaris, alguns dels quals són membres de l’Associació La Torxa.