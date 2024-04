“Els jugadors són un equip i estan amb molta ambició”

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra va enaltir ahir els seus jugadors, que demà (12.30) poden igualar el rècord històric de 22 victòries si són capaços de guanyar l’Alacant al Barris Nord. El tècnic lleidatà va assegurar que el grup “és ambiciós, entre els jugadors hi ha molt bona química, són un equip, aquesta és la paraula que millor els defineix. S’ho passen bé, s’ajuden i van a totes. La sensació que tinc és que l’equip arriba a aquests partits amb una bona mentalitat, i el fet de guanyar també ajuda que sigui així. Veig l’equip concentrat i amb ganes de més”.

Dels cinc encontres que queden per acabar la fase regular, aquest és l’últim davant d’un rival directe en la lluita pel factor pista a favor en el play-off. “Tots els partits són importants i difícils, però atesa la situació classificatòria i el nivell de l’Alacant, està clar que és un partit més complicat encara, en un horari poc habitual i venint de jugar entre setmana. Haurem d’estar molt bé i està clar que sumar ens donaria un gran impuls per afrontar els últims partits. En cas de guanyar seria deixar enrere un altre dels rivals que busquen estar en la lluita pel factor pista i alhora, en aquesta jornada, hi ha diversos enfrontaments directes. Serà un matx molt dur perquè el rival està jugant molt bé i són, juntament amb nosaltres, una de les millors defenses de la Lliga”, va indicar.Encuentra, que tindrà el dubte de Kenny Hasbrouck pels seus problemes en els isquiotibials, va lamentar la coincidència d’horaris dels duels del seu equip i del Lleida Esportiu. “És una llàstima. Entenc que ha anat així perquè nosaltres hem jugat entre setmana i ells juguen amb un equip de les Balears i han de jugar al matí. No podem fer-hi res, tant de bo hi hagi molta gent en els dos llocs per animar els dos equips de la ciutat”, va concloure l’entrenador del Força Lleida.

Petrus confia a acomiadar la Lliga amb una victòria

■ El Robles Força Lleida tancarà aquesta tarda (19.00) la temporada rebent al Barris Nord l’Ibaizabal, en un partit en el qual cap dels dos equips té res en joc. Tot i així, el tècnic de les lleidatanes, Rubén Petrus, confia a guanyar per “acabar amb bones sensacions i mostrant una bona solidesa defensiva, una cosa en la qual no hem estat regulars”, va assenyalar. També va destacar la professionalitat de les seues jugadores, que “han estat disciplinades i sempre han donat la cara malgrat no tenir res en joc, i això cal valorar-ho”, va dir.