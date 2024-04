El Sícoris obté nou medalles en el Català de marató

Els palistes del Sícoris Club van aconseguir 9 medalles en el Campionat de Catalunya de marató que va tenir lloc al pantà de Terradets el cap de setmana passat. Els ors van ser per a Manuel Craviotto en màster C K1, Xavi Miralles en màster A K1, Ares Izard en sènior K1, Isaac Craviotto-Pau Ocón en sèniors K2 i Aleix Bollo-Carlos Vindel en màster K2. I les plates, per a Lluís Oronich en màster A K1, Quim Oronich en cadets K1 i Júlia Padilla- Sergi Villas en mixt K2.