La primera Clandestine Race reuneix 150 participants

Amb la participació de 150 corredors es va celebrar, la setmana passada, la primera edició de la Clandestine Race by Ramon Vilella, una carrera organitzada per l’equip West Runners i amb la particularitat que els atletes van coneixent el recorregut al moment, a l’escanejar els codis QR col·locats durant el trajecte. Els atletes van córrer per grups, dels quals es va classificar el més ràpid per disputar la final, en què els guanyadors van ser Laia Martínez i Jordi Calafell.