A buscar el primer títol

els apunts

n L’Igualada Hoquei Club va tornar a aixecar diumenge passat un títol 25 anys després de regnar al vell continent amb l’última de les seues sis Copes d’Europa que van aconseguir aquell equip liderat entre altres per Albert Folguera. Aquesta vegada ho ha aconseguit amb un equip ple de jugadors del planter i amb tres lleidatans, Aleix Marimon, un dels líders, a més del porter Xavier Bosch, de Juneda, que ha estat convocat en diversos partits, i Biel Llanes, de Castellnou de Seana, que va jugar en 3 partits de la fase regular i de quarts, anotant un gol.

“És una cosa impressionant. La majoria de jugadors de la plantilla no havíem nascut quan es va guanyar l’última Copa d’Europa, i quan ens van dir que feia 25 anys d’aquella efemèride, ens vam quedar una mica en xoc. L’afició i la ciutat feia molts anys que no celebraven un títol i podem dir que estem als llibres d’història del club”, reconeix Marimon, de Bell-lloc, que assegura que “és un missatge per a tots els nens de la base, que si hi creuen i continuen treballant al final els somnis també es compleixen”.

n Mar Franci, que va debutar a l’OK Lliga de la mà del Vila-sana, s’enfrontarà de nou al seu exequip en la que serà la seua quarta participació copera, la primera enrolada al Corunya. Abans ho havia fet amb l’equip lleidatà, en dos ocasions, i una altra amb el Voltregà, precisament l’edició disputada a Lleida. La jugadora de Bell-lloc dona com a favorit el Vila-sana. “El fet d’enfrontar-te a un dels caps de sèrie ja saps que elles són les favorites, però a la Copa pot passar qualsevol cosa en qualsevol partit. El Vila-sana té l’experiència d’haver jugat finals, però anem amb la il·lusió de sorprendre”, va assenyalar Franci.

n El Fraga no entrarà en joc fins demà divendres, quan s’enfrontarà al Voltregà. Serà la seua segona participació en la Copa de la Reina, en què la temporada passada va arribar fins a semifinals, on va caure derrotat contra el Palau de Plegamans.

n Paral·lelament a la Copa de la Reina es disputarà la Mini Copa. El Vila-sana hi anirà amb el Fem15, que la temporada passada va aconseguir el subcampionat al perdre la final amb el Palau de Plegamans. Les lleidatanes s’enfrontaran Las Rozas madrileny i, en cas de guanyar, el vencedor del Cerdanyola-Manlleu.

El Club Patí Vila-sana lluitarà a partir d’avui pel primer gran títol de la temporada, una Copa de la Reina en què mai ha arribat a la final. Reforçat per la classificació per a la Final Four de la Champions League, que afrontarà la setmana que ve després de deixar a la cuneta el gran favorit i defensor del títol, el Telecable Gijón, les jugadores de Lluís Rodero afrontaran la seua tercera participació copera amb molta il·lusió per complir un somni, però també amb molt recel.

I és que les lleidatanes ja saben el que és caure de bon començament. Ho van patir en el seu debut a la Copa disputada fa dos anys a l’Onze de Setembre i a mans, precisament, del Liceo, l’equip que ara juga sota el nom de Corunya i contra el qual s’enfrontaran a partir de les 20.30 hores al pavelló de Vilafranca del Penedès. “És la Copa i aquí tots els equips venen amb molta il·lusió i sempre hi ha sorpreses. Nosaltres estem avisades del partit que hem de fer”, va alertar ahir Lluís Rodero, que reconeix que guanyar el Gijón “va ser un punt d’inflexió en un moment molt important de la temporada, però ho hem de fer bé, no serveix de res eliminar el Telecable de la Champions i caure en el primer partit de la Copa”.El tècnic té clar com han de jugar davant del Corunya. “Hem d’anar partit a partit, com sempre, tenir la mentalitat que vam tenir a Gijón, treballar molt i estar concentrades els 50 minuts, sabent que els partits es guanyen defensivament. Si estem forts en aquesta faceta tindrem més números per aconseguir-ho”, va afegir.

Rodero convida a somiar. “Som un equip que fa tres anys que somiem, ens ho mereixem, però les coses són difícils i cal treballar-les. Hem de jugar les nostres cartes i cal somiar, és clar que sí, perquè si no no aniríem a jugar la Copa, però també ser conscients de la dificultat que té”, va assenyalar el tècnic. En cas de guanyar, el seu rival a semifinals podria ser el Gijón, que és clar favorit en el seu duel d’avui contra el Manlleu.