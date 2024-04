El Madrid, a semifinals

El Reial Madrid va avançar a semifinals de la Lliga de Campions al superar el Manchester City en la tanda de penals ahir a la nit a l’Etihad Stadium, on el porter blanc, Andriy Lunin, va arredonir el seu gran partit aturant dos llançaments. Després del 0-1 de Rodrygo als 12 minuts, el Madrid va anar perdent protagonisme davant d’un City que va ser amo i senyor del partit després del descans. L’equip de Pep Guardiola va assetjar l’àrea de l’equip madridista fins que va aconseguir l’1-1 de Kevin De Bruyne en el minut 76. El Madrid, que portava embotellada tota la segona part, va estar al llindar de l’abisme. I De Bruyne l’hauria pogut espentejar. Una rematada seua estant sol, des del punt de penal, va passar per sobre del travesser per a sorpresa de tot Etihad, que ja assaboria el 2-1 des que la pilota li va rondar el peu. Entre bany i bany del City, va arribar la pròrroga. Trenta minuts més de sofriment, uns altres trenta minuts d’aguantar amb Bellimghan fos, tots al darrere i un Vinícius que es va lesionar a la tercera carrera que va perdre a la nit amb Walker. Ja a la segona meitat de la pròrroga, Carvajal es va quedar rígid i Ancelotti va haver de recórrer a Militao com a solució d’emergència, mentre que Guardiola va treure De Bruyne i va fer entrar Kovacic.

Després del temps extra en què el desgast es va deixar notar, els penals van donar la revenja al Madrid, després de la derrota l’any passat a semifinals contra els anglesos. Lunin va aturar els penals de Bernardo Silva i Kovacic i va servir el bitllet de l’equip espanyol, eliminant el vigent campió, que es mesurarà per un lloc a la final amb el Bayern de Múnic.

El Bayern de Múnic va accedir ahir a la nit a les semifinals de la Lliga de Campions, gràcies a la seua victòria per 1-0 davant de l’Arsenal en la tornada de quarts de final, amb un gol de Joshua Kimmich i fent bo el 2-2 del partit d’anada a l’Emirates Stadium.

L’equip que ara entrena Thomas Tuchel, que ha perdut la Bundesliga en mans del Leverkusen, torna 4 anys després a les semifinals, buscant un títol que li arregli la temporada.