Victòria de rècord

L’ICG Força Lleida va establir ahir un nou rècord històric de victòries al sumar la vint-i-tresena a Melilla, en un partit que va arribar a dominar per 10 punts, que es va descontrolar en la segona part però que va saber amarrar amb ofici gràcies al domini en el rebot i malgrat el desencert en el tir lliure (van fallar fins a nou llançaments). Els lleidatans se situen segons a la taula de forma provisional i a una victòria del Corunya, que ahir va perdre, tot i que té l’average a favor.

El matx va començar amb atacs fluids dels dos bàndols, amb Mulero assumint el pes ofensiu local amb dos triples i Cameron Krutwig dominant la pintura per posar quatre punts per sobre el seu equip d’inici amb sis punts gairebé seguits (5-9). Aquesta fluïdesa va desaparèixer en el tram final del primer quart, que va acabar en taules (16-16) després que les defenses s’imposessin clarament.En el segon acte la situació es va capgirar i el Força Lleida va començar a imposar el seu poder. Primer amb Kuath fent mal a la zona i després amb un altre recital de Krutwig en les dos cistelles. Un triple afortunat de Guillem Arcos, que mantenia el seu equip a la superfície, va posar per última vegada en avantatge el Melilla (26-25), que es va passar gairebé sis minuts sense anotar. Va ser precisament el base alacantí qui va trencar a un minut del descans aquesta sequera i el parcial de 0-11 que li havia endossat el conjunt lleidatà, que va aconseguir situar-se deu punts a dalt (26-36) amb el nord-americà exhibint-se i amb bons minuts de Diogo Brito. Rafa Monclova va haver de parar el duel en dos ocasions en menys de minut i mig, però no li va servir més que per arribar a l’intermedi cedint per vuit punts (30-38).En la represa, el guió del matx va seguir igual, amb el Força Lleida portant el comandament i un Melilla a remolc i resistint, sobretot gràcies de nou a Arcos. Uns altres dos triples seus van mantenir l’equip en la batalla (42-45, m.24), malgrat que l’aparició de Simeunovic va frenar la reacció local. Un parell de tècniques als locals van permetre al quadre lleidatà recuperar nou punts de renda (46-55). Monclova va tornar a demanar temps mort però la renda es mantenia i amb possibilitat per a Brito de fer una segada en un contraatac, però el lusità, que va ser dels destacats, no va encertar en la resolució i dos triples seguits de Van Dyke i Varence van donar oxigen als nord-africans (54-58), que van creure en la victòria, i més després del parcial de 4-0 de sortida de l’últim període que empatava el partit a 58.La sang freda de Brito i una cistella de Villar després d’assistència de Krutwig van donar serenitat (68-72) a un Força Lleida que tampoc no va tenir sort, ja que un triple de Vega va donar dos voltes sobre el cèrcol abans de sortir escopit quan hauria estat un cop per als locals. Un 2 +1 del portuguès i un triple del de Leganés van tornar a situar els nou punts d’avantatge (63-72) amb quatre minuts per jugar-se. Semblava que ja seria la sentència, però no va ser així. L’ICG Lleida no va saber matar el partit i va donar vida als nord-africans amb errors a les passades i algunes faltes absurdes, com la de Krutwig que va donar tres tirs lliures a Arcos per situar un ajustadíssim 72-73 a minut i mig del final. Encuentra va demanar temps i en aquest joc de nervis en el qual es va convertir el final del partit els lleidatans van estar més fins. Krutwig es va redimir de l’error anterior amb una cistella crucial per situar la renda en tres punts (72-75), encara que va errar el tir lliure. Però allà hi havia Villar, incommensurable una altra vegada, per capturar el rebot, forçar la personal i anotar els dos lliures que deixaven el partit pràcticament liquidat. Faltava rematar-lo, i se’n va encarregar un desconegut Jaume Lobo, que va firmar els seus únics tres punts des de la personal per liquidar el duel i situar l’ICG Lleida segon de forma provisional després del seu sisè triomf consecutiu.

Va gaudir de 10 punts de renda en el segon quart i de nou en dos ocasions a la segona part

Gerard Encuentra va reconèixer a la conclusió del partit que el seu equip no havia estat tan brillant com en altres ocasions, però “es tracta de continuar sumant i fora de casa sabem la dificultat que hi ha, així que contents per la victòria si li donem el valor que es mereix”, va assegurar. Va reconèixer que van començar bé, però no hi va haver continuïtat. “Hem estat molt bé durant la primera part en defensa, malgrat que en atac hem tingut bastantes imprecisions, de fet n’hem acumulat moltes durant tot el partit i moltes pèrdues de pilota. Agafàvem un avantatge i inexplicablement no érem capaços d’ampliar-lo, cometent tres errors consecutius que el Melilla ens va penalitzar molt”, va assenyalar. Quant a la segona meitat va apuntar que “el nostre nivell defensiu ha baixat una mica i Melilla ha pujat una mica la intensitat. No hem estat capaços de trencar el partit i s’han vist amb opcions, i quan et veus amb opcions t’encoratges. I nosaltres al contrari, teníem el partit per matar-lo i no l’hem matat, i això ens ha generat una mica més de frustració. La part positiva és que l’equip té caràcter i aquests partits normalment acaben amb derrota, però ens n’anem amb una victòria molt important i que, a més, és el rècord del club, així que molt contents”.

Preguntat sobre la clau de l’èxit de l’equip, Encuentra va ser clar: “Són els jugadors i l’afició de Lleida, aquesta és la clau de la bona marxa de l’equip. Els jugadors es diverteixen defensant, són bons amics, i després tenim una afició d’un nivell superior i gràcies a ells som on som.” Encuentra va lloar el joc dels seus homes, entre els quals Krutwig i Diego Brito. Del portuguès va destacar “el lideratge que ha tingut, assumint accions quan més cremava la pilota”.