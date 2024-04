Final de Lliga perfecte

El Lleida Handbol va tancar la temporada regular amb una contundent victòria per 43-29 contra el dotzè classificat, el Loyola, amb una actuació estel·lar de tot l’equip i, especialment, de Cati, que va anotar 13 dianes, consagrant-se així com la màxima golejadora de la competició amb 176 gols en 26 partits. Amb aquesta victòria, les d’Iban Raigal estableixen un nou rècord per al club a la Divisió d’Honor Plata femenina, després d’aconseguir 22 punts i una novena posició sense precedents.

En el partit, les lleidatanes van estar intractables, portant la iniciativa al marcador des del primer instant i mostrant una gran superioritat. En el primer parcial, les locals van prendre ràpidament la davantera i es van imposar per 5-2. Al minut 10 ja guanyaven per 5 gols (10-5) i van obligar les navarreses a demanar el primer temps mort per intentar frenar la superioritat local. Tanmateix, no els va funcionar i les lleidatanes van continuar pressionant, aconseguint augmentar l’avantatge en cada parcial que passava i arribant al descans amb un clar avantatge de dotze punts (23-11).En el primer parcial de la segona meitat, les locals van augmentar la renda a 14 gols (28-14). Tot i així, les visitants, que feia temps que havien abaixat els braços, van aconseguir frenar, parcialment, el Lleida per mantenir l’avantatge de 14 fins al final del partit (43-29). Amb aquesta aclaparadora victòria, el Lleida Handbol va tancar el seu curs de lliga i no tornarà a competir fins d’aquí a tres setmanes per disputar la Copa Catalunya, un torneig en el qual el curs passat van arribar a les semifinals.Després del partit, el tècnic del Lleida, Iban Raigal, va declarar que “aquesta temporada l’hem de valorar positivament. Des de Nadal hem estat el tercer millor equip de la Lliga, malgrat tenir un grup jove, amb moltes cares noves i sense experiència a la categoria”, va explicar.