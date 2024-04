L'Alpicat no falla i avui podria obtenir l'ascens

El Lleida.net Alpicat va fer ahir els deures guanyant a la pista de l’Espanyol (1-3) i avui ja podria ser nou equip d’OK Lliga si el Lloret, el seu únic rival per l’ascens, no és capaç de guanyar en la seua visita la pista de l’Igualada. “Si soc sincer m’agradaria pujar demà [avui], però si no podem, lluitarem per aconseguir-ho la setmana que ve davant del nostre públic i amb un pavelló ple. Seria idíl·lic aconseguir-ho a casa, però per a mi ho seria més aconseguir-ho amb una setmana d’antelació”, va reconèixer ahir el tècnic, Jordi Expósito. El partit se li va posar de cara a l’Alpicat gràcies a un gol de Joan Ramon Serret de falta directa als deu minuts, si bé tot podria haver canviat després de l’exclusió del golejador lleidatà un minut després, però Scarso, ahir superb, va aturar la directa. En la represa, dos gols gairebé seguits del mateix Serret i Ballestero van aplanar el camí, si bé l’Espanyol va reaccionar amb l’1-3 i Scarso va tornar a ser providencial per amarrar una victòria que atansa una mica més a l’ascens.

El Llista, a sorprendre contra un Barça ferit

El Finques Prats Lleida Llista afronta aquest migdia (12.00) a l’Onze de Setembre davant del Barça un d’aquells duels en els quals té molt a guanyar i poc a perdre, malgrat que es troba en una situació en la qual ha de sumar els màxims punts possibles per intentar esgotar les opcions de salvació directa.Per la seua banda, Edu Amat no descarta que l’equip sorprengui, recordant que en el partit d’anada van estar molt a prop de puntuar. “Està clar que jugar contra el Barça mai és un partit fàcil, és el millor equip de l’OK Lliga i un dels millors d’Europa que, a més, ve de quedar eliminat de la Champions i vindrà amb més ganes que mai de reivindicar-se. Som conscients del rival que tenim davant, però som esportistes i no ens plantegem cap partit que no sigui sortir a guanyar. Crec que una de les virtuts que tenim és que contra els equips grans sempre donem la millor versió, ho hem demostrat en els partits de Champions i en altres de Lliga com el del Barça al Palau, i intentarem repetir-lo. Per què no somiar amb una victòria per sortir de la situació en la qual ens trobem a la classificació”, va assenyalar el tècnic llistat, que té clar que per guanyar aquests equips de vegades inaccessibles “has de tenir moments en què has d’estar encertat i que la sort caigui del teu costat, i recordar que vam ser capaços de competir contra ells perquè sigui una arma molt important per al partit”, va apuntar el tècnic.