El Tàrrega cau davant del Martinenc i se li complica la salvació

El Tàrrega va tornar a perdre ahir a casa, aquesta vegada davant el Martinenc per 1-3 en un partit que els visitants van sentenciar als primers 45 minuts, amb dos gols provinents de dos segones jugades. Tot i així, en el segon temps, els locals van merèixer una mica més en un partit que va estar marcat per les polèmiques decisions arbitrals i que deixa el Tàrrega en penúltima posició, a nou punts de la salvació.

A la primera meitat, els locals van ser superats pels barcelonins, que en dos jugades van aconseguir posar-se 0-2 amb els gols de Plazuelo al minut 25 i d’Osorio al 37.La segona part va començar de la pitjor manera possible per als blaugranes, que veien com l’àrbitre els anul·lava un gol, expulsava Luciano per doble groga i xiulava una falta ofensiva a Ilyass quan estava a l’àrea petita rival. Tanmateix, al minut 65, Serrano va posar l’1-2 i va donar ales als seus. Posteriorment, al 75, Saborido va fer la parada de la tarda i va evitar el tercer gol del Martinenc, que més tard, al 94, aconseguiria augmentar l’avantatge amb el gol de Suárez (3-1) malgrat el gran paper que van fer els locals durant tota la segona meitat.

Després del partit, el tècnic del Tàrrega, David Giménez, que va veure el partit des de la grada per expulsió, va dir: “A la primera meitat ens ha faltat intensitat, però en la segona hem fet un gran paper, malgrat les decisions arbitrals.”

L’Artesa de Lleida va vèncer ahir (4-0) un dels seus rivals directes en la lluita per la permanència, el Joanenc, en un partit dominat pels lleidatans i que els permet sortir de la zona de descens. Amb aquesta victòria, els del Segrià escalen fins a la desena posició amb 31 punts, tres per sobre del descens.

En els primers compassos del partit, el Joanenc va estar a punt d’avançar-se, però el porter local, Pau Bosch, va salvar els seus. Després d’aquesta primera ocasió, els lleidatans van fer un pas endavant i van aconseguir el control del partit. En conseqüència, al minut 36, Reluy va aprofitar un mal rebuig de la defensa, després d’un córner, per obrir el marcador (1-0) i permetre a l’equip arribar amb avantatge al descans.En la segona meitat, els locals van dominar amb escreix el partit i en la primera jugada d’atac, Farré, que acabava d’entrar al camp, va ampliar l’avantatge a l’aprofitar un mal rebuig del porter visitant (2-0). Després del gol, l’Artesa es va mostrar molt sòlid en defensa i els seus rivals no li van generar perill. En els minuts finals, els de Sergi Reig van tornar a pressionar i al 85, després d’un contraatac, Rubió va acabar marcant el tercer de la tarda (3-0). Finalment, en l’afegit, Anthony va aprofitar una gran pilota llarga de Pau Bosch per plantar-se sol davant del porter rival i definir amb una magnífica vaselina que va suposar el 4-0 definitiu.

L’Alguaire va perdre ahir per 2-0 contra el cinquè classificat, el Júpiter, confirmant-se així el descens a Segona Catalana, un any després d’ascendir.

En la primera meitat, els lleidatans van sortir al terreny de joc amb un bloc defensiu baix per contenir el potencial ofensiu dels rivals. Tot i així, no van ser capaços de frenar-los i al minut 27 Artur Monsó va aprofitar una pilota morta dins de l’àrea petita defensada per l’Alguaire per obrir el marcador (1-0). Després del gol, els barcelonins van continuar pressionant i Xavier Ricart va haver de salvar els seus en un parell d’ocasions per enviar el matx viu al descans.En la segona meitat, els del Segrià van fer un pas endavant i van poder generar diverses ocasions clares de gol. Tanmateix, un contraatac del Júpiter al minut 75 va acabar amb el gol d’Aleix Fernández (2-0) i va posar punt final a les aspiracions dels locals per mantenir la categoria.

Reig: “Puntuar a casa és primordial per salvar-nos”

Després del partit, el tècnic de l’Artesa de Lleida, Sergi Reig, va declarar que “aquestes victòries a casa són vitals”. “En els últims partits ens hem tornat a fer forts a casa i és indispensable puntuar aquí si volem aconseguir la salvació”, va assenyalar.Sobre l’actuació del seu equip, Reig va dir que “els jugadors han fet un gran esforç, han demostrat tenir gana i que volen mantenir la categoria”.Finalment, pel que fa als seus pròxims encontres davant dels primers classificats, el tècnic va assegurar que “els afrontarem amb la idea clara que ens estem jugant la vida”.