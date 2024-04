El circuit Xterra de triatló desembarca enguany a Lleida

El Circuit Xterra de triatlons de muntanya, que l’any passat va tornar a Espanya després de cancel·lar-se el 2015, viurà aquest any la seua primera prova en territori lleidatà. Serà la Guingueta d’Àneu el centre neuràlgic d’una cita prevista per al pròxim 1 de juny que oferirà als participants l’oportunitat de descobrir la naturalesa més salvatge del Pirineu amb la celebració d’una prova de triatló off-road. L’experiència promet ser única, ja que els participants estaran immersos en un entorn natural excepcional, a les portes del Parc Nacional d’Aigüestortes i del Parc Natural de l’Alt Pirineu, caracteritzats per ser paisatges d’alta muntanya i gran riquesa de fauna i vegetació.

El programa de l’Xterra Pirineu proposa un repte exigent amb segments de 1.500 metres de natació, 31 quilòmetres de bicicleta de muntanya, amb un desnivell de 1.400 metres, i un trail run d’11 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell. La prova nedant se celebrarà al pantà de la Torrassa, mentre que les altres dos carreres tindran la sortida i arribada a la Guingueta d’Àneu, amb un recorregut circular. El tram amb bicicleta transcorrerà per les poblacions d’Esterri, Escalarre, València d’Àneu i Son, i la trail run passarà per Dorve, Lladorre i Escalarre.

Jordi Pallé, alcalde de la Guingueta d’Àneu, va afirmar que “hem apostat i ens agrada molt el projecte Xterra Pirineu per fomentar l’esport entre els joves, donar a conèixer el nostre patrimoni natural i dinamitzar el municipi”. Per la seua part, Nico Lebrun, excampió del món Xterra i ara director tècnic global del circuit, va destacar que “Xterra Pirineu serà la nostra primera carrera a la serralada del Pirineu. Espanya té una llarga història en triatló, BTT i trail running, per la qual cosa sabem que el triatló cros i Xterra tenen un futur brillant aquí”.L’Xterra World Tour és un circuit global de triatló off-road de primer nivell dissenyat per donar als corredors d’elit i amateurs l’oportunitat d’enfrontar-se als terrenys més difícils d’Europa, Orient Mitjà, Àfrica, Amèrica i la regió d’Àsia mentre competeixen pel dret a enfrontar-se als millors del món en el Campionat Mundial Xterra.