Ai Tsunoda ja té el bitllet assegurat per als Jocs

La lleidatana Ai Tsunoda participarà aquest proper estiu en la seua primera cita olímpica, els Jocs de París, per als quals ja té el bitllet assegurat després dels últims resultats aconseguits. La judoka del Dojo Lleida figura en la vuitena posició en el rànquing mundial de la categoria de -70 quilograms per a la cita parisenca, amb un total de 4.262 punts, un lloc que, en cas de mantenir-lo, li atorgaria la condició de cap de sèrie en el sorteig del torneig olímpic.

Tsunoda no ha tingut a penes rival a la selecció espanyola per la cursa olímpica, ja que la seua competidora per a l’únic bitllet que té Espanya en aquesta categoria, Sara Rodríguez, ocupa la posició número 75, amb només 362 punts. En el que va de temporada, la judoka lleidatana ha aconseguit tan sols una medalla, el bronze en el Grand Slam d’Antalya, a Turquia, ja que en el Grand Slam de París va quedar desqualificada en la ronda de quarts de final al fer una clau de braç no autoritzada, que la va privar de lluitar per les medalles. Tot i així, els punts que porta acumulats de la passada campanya, en la qual va aconseguir quatre podis en el Grand Slam (un or, una plata i dos bronzes) li han permès assegurar la classificació.Ara Tsunoda afrontarà dos grans cites abans de centrar-se en els Jocs Olímpics de París. La primera serà el Campionat d’Europa absolut que es disputa aquesta setmana a la localitat croata de Zagreb, on parteix entre les favorites per pujar al podi. I al maig, del 19 al 23, competirà en el Campionat del Món d’Abu Dhabi, on intentarà millorar l’actuació de l’any passat, quan va caure a vuitens.

Ai Tsunoda s’uneix així als altres dos lleidatans que ja tenien la classificació assegurada per als Jocs de París, els piragüistes Miquel Travé, en eslàlom i caiac cros, i Saúl Craviotto, en el K4 500 d’aigües tranquil·les.

Craviotto: “Mai hauria somiat anar a cinc Jocs Olímpics”

Saúl Craviotto va afirmar que està entrenant-se “com una bèstia” i va reconèixer que “mai hauria somiat” disputar cinc Jocs Olímpics, a tan sols tres mesos de competir en la pròxima edició a París en la categoria K-4 500 a la recerca de la seua sisena medalla olímpica. “El meu somni sempre va ser anar a uns Jocs Olímpics, amb això ja hauria firmat el que hagués fet falta. Així que estic vivint un somni i fotent-li molta canya. Estem en la recta final, entrenant sis hores al dia”, va explicar.