Punt de l'AEM per citar-se amb l’Espanyol (0-0)

L'AEM empata a Logroño dominant el partit, amb les ocasions més clares arribant al final del partit i s’enfrontarà a l’equip blanquiblau al play-off després de caure al sisè lloc

El partit ha començat amb un ritme alt, amb contracops constants dels dos equips. L'ocasió més clara ha vingut dels peus d'Elisa Tomé, un xut potent que s'ha estavellat al travesser. Els altres dos xuts del conjunt blau també han vingut d'ella. Als últims 15 minuts el ritme s'ha parat pràcticament del tot, amb moltes aturades per petites lesions. La primera part ha acabat 0 a 0.

La segona part ha començat amb ritme igualment baix, amb pocs atacs i amb més intervencions dels serveis mèdics. El guió de partit l'ha marcat l'AEM, que ha aguantat la pilota però sense incidir molt en atac. El DUX Logroño ha tingut la seva ocasió més clara al minut 65, quan han intentat superar amb una vaselina a Paula Coba. Pocs minuts després, Aithiara ha estat a punt de marcar amb una rematada al segon pal. Al 80 Vera Rico també n'ha tinguda una clara que s'ha trobat amb el pal, confirmant el bon moment al partit. Arribant al minut 90 Ana Recarte, que debutava avui, ha estat a punt de marcar la millor ocasió del partit en una rematada dintre de l'àrea. Els minuts finals han estat dominats per les de Rubèn López, però no han estat capaces de marcar el gol per trencar el 0 a 0.

L'AEM acaba la lliga empatant a Logroño, i, a causa de la victòria de l'Alhama, queda sisè i s'enfrontarà a l'Espanyol als play-offs, el dissabte vinent al Recasens.