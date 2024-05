Jordi Montraveta guanya el quart Triatló de Peníscola

El cerverí Jordi Montraveta, del Club Triatló Prosan de Lleida, es va adjudicar la victòria en l’Infinitri Tri 113 de Peníscola, disputat diumenge passat, una prova de mitjana distància (2 quilòmetres de natació, 90 quilòmetres de bicicleta i 21 quilòmetres a peu) en la qual va invertir un temps de 3 hores 43 minuts i 48 segons. Era el seu quart títol en aquest triatló, ja que també va guanyar el 2018, el 2021 i el 2022. Per la seua part, el club lleidatà va ser segon per equips amb l’aportació, a més de Montraveta, de Pere Bifet, Eduard i Francesc Pujades, Joan Barroso, Josep i Ramon Bonet, Jordi Guixé, Josep Bergua, Lluís Companys i Gerard Pijuan.

Jordi Montraveta, que és un dels millors triatletes espanyols de mitjana i llarga distància, va assenyalar que el triatló de Peníscola li havia servit com a banc de proves per al seu més immediat repte, l’Ironman de Lanzarote del 18 de maig. “Era la meua primera competició d’enguany i estic molt content pel rendiment. M’ho vaig prendre com una posada a punt per a Lanzarote i per comprovar si les bones sensacions que tenia en els entrenaments significaven que anava pel bon camí. Lanzarote és el primer gran objectiu de la temporada. Serà la meua tercera participació i intentaré millorar el quart lloc de l’any passat pujant al podi”, va explicar Montraveta, que el 2023 va figurar al lloc 102 del rànquing mundial PTO, que va encapçalar el noruec Kristian Blummenfelt, i tercer millor espanyol.L’Ironman de Lanzarote ofereix places classificatòries per al Campionat del Món 2024 a Kailua-Kona (Hawaii). Tanmateix, no és l’objectiu aquest any de Jordi Montraveta i no per un tema esportiu, sinó pel gran cost econòmic que suposa. “I tant que em faria il·lusió anar-hi, però és una despesa molt important. Sí que tinc intenció d’anar al de l’any que ve a Niça”, va assenyalar l’esportista lleidatà, el segon gran objectiu del qual és competir per primera vegada en l’exigent Enbrunman, als Alps francesos. Continua elaborant la seua tesi doctoral a Inefc Barcelona sota el títol Saturació d’oxigen muscular, referent a triatletes.