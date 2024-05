Una boja segona part acaba amb les opcions de play-off del Mollerussa

detail.info.publicated aleix blanch

El Mollerussa ha perdut per 3-2 al Municipal Nou Barris de Barcelona. El partit començava força relaxat on els dos equips han plantejat un joc conservador. Amb el pas dels minuts la Montañesa ha agafat la iniciativa i ha generat ocasions perilloses. El Mollerussa ha tingut accions aïllades per generar perill, la més clara, un error del porter de la Montañesa que cap jugador ha pogut aprofitar. La primera part acabava amb domini de la Montañesa.

La segona part ha començat amb un ritme molt alt. Al primer minut de la represa la Montañesa s’ha avançat al marcador mitjançant Martí Alonso que des de segona línia, rematava a plaer la porteria de Buetas. Després del gol, els atacs de la Montañesa continuaven sent constants i Martí Alonso, novament, ha estat a punt de marcar el gol de la temporada; des de tres quarts de camp ha xutat de rabona davant la sortida en falç de Buetas, Rocky ha evitat el gol sota pals.

A partir del gol de la Montañesa, s’ha obert el partit. Al minut 53 una bona jugada d’Albert Delgado ha deixat en boca de gol a Moró Sidibe que ha regalat el gol a Jofre Graells. Deu minuts després, Linares sorprenia Buetas marcant un gran gol per l’escaire des de tres quarts de camp. Al minut 70 el linier ha anul·lat un gol a Moro Sidibé per un polèmic fora de joc. Amb el Mollerussa volcat en atac, la Montañesa ha aprofitat els espais i ha fet el 3-1 mitjançant una centrada per banda dreta rematada per Kevin. Al minut 84, el Mollerussa ha aconseguit escurçar distàncies gràcies a Nico Magno, que després de retallar al porter marcava a porta buida. Finalment, el duel ha acabat 3-2 amb victòria de la Montañesa.

Amb aquest resultat el Mollerussa es queda sense opcions de jugar la promoció d’ascens. L’últim partit dels del Pla d’Urgell serà diumenge vinent a les 12.00 al Municipal de Mollerussa contra el Peralada, cap dels dos equips es jugarà res.