El factor camp, l'únic en joc per al Lleida al Rico Pérez contra l'Hèrcules

El Lleida Esportiu tanca avui (12.00) la fase regular de Lliga amb un partit molt menys transcendent del que li hauria agradat al camp de l’Hèrcules, ja que l’equip alacantí serà l’únic dels dos que es jugarà l’ascens directe al Rico Pérez, on es preveu un ple històric en un partit de Segonaa RFEF, ja que s’han venut 27.500 localitats.

El conjunt alacantí necessita el triomf per mantenir la primera posició sense dependre de l’Europa, l’altre equip que opta a pujar de forma directa després de guanyar diumenge passat a Lleida (0-1) i provocar que el conjunt blau només es jugui el factor camp al play-off.Per mantenir l’actual tercera posició o fins i tot ascendir a la segona, el que li asseguraria jugar la tornada de la primera eliminatòria de promoció a casa, al Lleida només li val guanyar, per no haver de dependre de Badalona Futur –quart, a dos punts– i Sant Andreu –cinquè, a tres–. Per això mateix, si perd podria caure fins a la cinquena plaça, si els seus dos perseguidors compleixen, mentre que un empat li asseguraria ser almenys quart.

El tècnic dels lleidatans, Ángel Viadero, va recalcar la importància de la victòria per no baixar a la taula, però també va dir que la posició final “no és ni de bon tros determinant després, perquè has de jugar les mateixes eliminatòries i en l’únic que perjudica és que has de jugar una possible pròrroga fora”, a més que en cas d’empat al final d’un temps extra l’eliminatòria no es decidiria en els penals, sinó que passaria el més ben classificat.

Tanmateix, Viadero va ser molt més clar a l’hora d’aclarir que “prendrem precaucions per arribar al play-off de la millor manera”, per la qual cosa el tècnic va donar a entendre que reservarà els jugadors que han estat arrossegant molèsties en les últimes setmanes i als advertits de sanció (Cortijo, Becerra i Musa Isah), que si no veuen avui la cinquena groga entraran al play-off sense temor a sanció perquè es netegen les amonestacions.

D’aquesta manera, amb un onze a priori menys habitual, el Lleida provarà de repetir la victòria de l’any passat al Rico Pérez, en què va golejar per 0-4, i guanyar així per fi un duel directe aquesta temporada.

Rivals assequibles per a Badalona Futur i Sant Andreu

Badalona Futur i Sant Andreu, que poden fer caure el Lleida fins a la cinquena plaça, visiten avui (12.00) dos rivals que no es juguen res. Els primers s’enfronten a la Nucia, cuer i descendit fa setmanes, i el Sant Andreu s’enfronta a un Andratx amb la salvació assegurada.