Retrobament amb la victòria

alcobendas

Després de les decepcions que van suposar per a l’equip les eliminacions en la semifinal de la Copa, contra el Palau de Plegamans per penals, i a la final de la Champions disputada a la Corunya, també per penals en aquesta ocasió davant del Fraga, i després d’haver encadenat tres empats a l’OK Lliga Femenina, el Vila-sana es va retrobar ahir amb la victòria en la competició domèstica a l’imposar-se per 0-8 a la pista del cuer, l’Alcobendas. Va ser un triomf còmode, que es va consolidar ja en els primers minuts, en un escenari en el qual han guanyat tots els rivals que l’han visitat, però amb efectes balsàmics per a les lleidatanes, necessitades de confiança per arribar al play-off en les millors condicions possibles i lluitar carregades de moral pel títol de Lliga.

El partit contra l’Alcobendas, un equip que no ha puntuat en tota la temporada, arribava, per tant, en el moment més oportú per a les jugadores que entrena Lluís Rodero. El Vila-sana va sortir intens des del primer minut i de seguida va tancar a la seua pista les madrilenyes aconseguint el control de la bola. I en aquest escenari no va tardar a estrenar el marcador. Una mesurada centrada de Maria Porta a Victòria Porta va permetre-li anotar el 0-1 (2’), per augmentar la dosi de confiança de les del Pla d’Urgell. I tan sols un minut després, va ser la mateixa Maria Porta la que marcava, per col·locar el 0-2 al marcador, en aquesta ocasió amb passada de Laura Barcons.L’entrenador de l’Alcobendas, Javier Porras, va parar el matx davant d’aquest panorama, per intentar que l’equip defensés amb més ordre. Ho va aconseguir en part, però el Vila-sana, jugant amb tranquil·litat i sense treure el peu de l’accelerador, seguia tenint el control i arribant amb certa facilitat a la porteria de l’equip local. Victòria Porta va disposar d’una bona ocasió amb una rematada des de mitjana distància que va sortir fora, però en la següent jugada no va perdonar i va posar el 0-3 (10’).L’equip local no trobava resposta i amb prou feines podia atansar-se a la porteria que defensava Anna Salvat. Al quart d’hora de partit va ser Luchi Agudo la que va anotar, per pujar el 0-4 al marcador. Era tal la diferència, que el Vila-sana va abaixar una mica la intensitat, però ni així no passava conflictes. En canvi, a falta de sis segons perquè acabés la primera part, Dai Silva va anotar el 0-5 amb el qual es va arribar al descans.La segona part va començar com va acabar la primera, amb gol del Vila-sana. Amb prou feines havien passat 20 segons quan Gimena Gómez va aconseguir la bola, va llançar pa orta i va marcar el 0-6, per si quedava algun dubte que aquest segon acte de l’encontre ja estava de més. Els dos equips ja estaven desitjant, amb 24 minuts al davant, arribar al final. L’Alcobendas per evitar que la ferida es fes més profunda, i el Vila-sana per tornar a casa després de matinar i uns dies de molta tensió i poder preparar amb tranquil·litat el pròxim partit al Municipal, el dissabte dia 11 davant del Cerdanyola.El Vila-sana es limitava a controlar el joc i encara van arribar dos gols més, de Gimena Gómez i Luchi Agudo, els dos al minut 32, per tancar el partit amb un contundent 0-8.

Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, es mostrava ahir satisfet després del partit perquè, més enllà de la clara victòria, considerava que l’equip havia jugat amb serietat i que, a la pista, les jugadores van demostrar haver-se oblidat ja de la decepció de la Final Four de la Champions a la Corunya. “Hem jugat un partit molt seriós des del principi”, destacava. “Les jugadores han sortit molt centrades i han tingut el control del partit a tota hora, potser exceptuant els últims minuts de la primera part.”

Va admetre que “hi havia molta diferència de nivell” entre els dos equips, però considerava complert l’objectiu que s’havia plantejat, “hem jugat amb intensitat i això té valor després d’un viatge llarg i haver matinat. També és una pista que, malgrat que ningú no hi ha perdut, mai no és senzill jugar-hi”.A falta de dos partits perquè acabi la fase regular de la Lliga, va destacar que “en aquests dos partits hem de seguir en aquesta línia amb l’objectiu d’arribar amb bones sensacions al play-off”.Va explicar també que “encara que a la pista les jugadores ja no han pensat en el Corunya, algunes encara ho fan fora. Però s’ha de seguir endavant, no queda més opció”, va valorar el tècnic. Després de la victòria d’ahir, a l’equip li queda un últim matx a casa, que es jugarà dissabte vinent, dia 11, davant del Cerdanyola (13.00, horari unificat), per acomiadar aquesta fase el 18 a Igualada.