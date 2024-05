Els 4x400 de Berta Segura i Bernat Erta, als Jocs Olímpics

La delegació espanyola d’atletisme va tancar la seua participació diumenge –matinada a Espanya– en els Mundials de Relleus que es van disputar a les Bahames el cap de setmana amb la consecució de dos bitllets per als Jocs Olímpics de París d’aquest estiu, els dos 4x400 amb presència en la convocatòria dels lleidatans Berta Segura i Bernat Erta, amb menció especial per al femení que ho va aconseguir a més batent el rècord d’Espanya que tenia més de tres dècades d’antiguitat. Els altres tres equips de relleus, el 4x400 mixt amb Berta Segura i els dos 4x100 amb presència en el masculí del lleidatà Arnau Monné, no van aconseguir bitllet per a París.

La millor notícia la va donar el quartet format per Berta Segura, Blanca Hervás, Carmen Avilés i Eva Santidrián, diferent del de dissabte, del qual van caure en aquesta ocasió Herminia Parra i Laura Bueno. L’equip va córrer la tercera sèrie al costat d’Austràlia, Txèquia, Bèlgica i Zàmbia i va brillar a gran nivell per aconseguir posar el 4x400 femení per primera vegada des de Sydney 2000. Avilés (53.35), Segura (51.24), Santidrián (51.29) i Hervás (51.42) van firmar un sensacional crono de 3:27.30 per finalitzar segones i amb el bitllet olímpic, amb premi extra ja que les quatre van batre el rècord d’Espanya de 3:27.57 en poder de Julia Merino, Blanca Lacambra, Sandra Myers, Gregoria Ferrer i Esther Lahoz des del Mundial de Tòquio del 1991.També estarà a París el 4x400 masculí que van conformar Iñaki Cañal (46.19), Manuel Guijarro (44.83), Óscar Husillos (45.92), que no va poder estar dissabte per problemes gastrointestinals, i Julio Arenas (45.45) i que ho van fer guanyant la seua sèrie amb un temps total de 3:02.39, davant de Polònia (3:02.91), República Txeca (3:03.00), Zàmbia (3:03.18), Jamaica (3:05.09), Barbados (3:06.54), Senegal (3:09.00) i Guyana (3:10.01), i liderant tres de les quatre postes. Al contrari que dissabte, aquesta vegada no va estar en el quartet el lleidatà Bernat Erta, que es va quedar en la reserva, però això no significa ni de bon tros que no estigui en els Jocs Olímpics. Després, entre els convocats, el seleccionador de l’equip serà qui designi el quartet que competirà.