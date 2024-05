El Força Lleida vol 6.000 espectadors en el play-off

“La gent té ganes de venir al Barris Nord”, explicava el president de l’ICG Força Lleida, Albert Aliaga, veient la gran quantitat de públic que es va atansar ahir al pavelló per comprar abonaments per al play-off, en el primer dia que es van posar a la venda. Des de l’obertura de les oficines, els aficionats van començar a formar llargues cues que es prolongaven des de la primera planta fins al carrer, més enllà de les taquilles. “L’equip està jugant bé i està fent un final de temporada espectacular”, afegia Aliaga. Amb la seua victòria de divendres a Càceres per 77-100, l’equip de Gerard Encuentra ha encadenat vuit triomfs. Per això, el president llança un ambiciós repte de cara al play-off: “La idea és arribar als 6.000 espectadors.” Aquesta temporada la millor entrada va ser en el partit de Lliga davant de l’Estudiantes, al qual van assistir 5.800 aficionats. “Serà difícil, però si ho aconseguim serà un missatge potent.” De moment, en la jornada d’ahir ja es van vendre més de 500 abonaments.

Els abonaments, que inclouen dos partits, a més, hipotèticament, del cinquè, si s’hagués de jugar, costen per als abonats sèniors 35 euros i 25 per als júniors, mentre que per al públic en general el preu és de 45 i 35, respectivament. Al costat de l’abonament es regala una samarreta. A partir de divendres, dia 10, també es podran comprar entrades individuals al preu de 25 euros per als aficionats sèniors i de 20 per als júniors. Igualment pot comprar-se la samarreta de forma individual, a un preu de 15 euros. En tots els casos és preu únic, sigui com la sigui la zona del pavelló i tant els abonaments com les entrades seran numerades, per la qual cosa des del club es demana als aficionats que ocupin la seua localitat. Divendres l’equip tancarà la fase regular, també al Barris Nord, contra el Menorca. L’última jornada es juga en horari unificat (21.00). En aquesta jornada es definiran les posicions de play-off. En el cas del Força Lleida, en cas de victòria jugarà contra Valladolid o Alacant, amb factor pista a favor.