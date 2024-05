“Hem projectat el club i la ciutat a tot el món”, destacava ahir José Luis Solans, president del Club Tennis Lleida, que feia una valoració “molt positiva” del Catalonia Open WTA 125 - Torneig Internacional Terres de Lleida, que va concloure diumenge amb el triomf de la tenista txeca Katerina Siniakova, resultat que li ha permès pujar del lloc 40 al 36 en el rànquing de la WTA. “Sens dubte és el torneig individual de més alt nivell que hem organitzat mai, amb la presència de diverses jugadores situades entre les cent millors del món”, recordava Solans, que agraïa al president de la Federació Catalana, Jordi Tamayo, i a tots els professionals de l’FCT la seua impecable i extraordinària tasca.”

“Ha estat un èxit tot, perquè no només hi ha hagut el torneig, també nombroses activitats com el clínic d’Arantxa Sánchez Vicario, que també va participar en una taula redona i un col·loqui amb empresàries lleidatanes” i va recordar que “el torneig també tenia com a objectiu promocionar el tenis femení, una cosa que es troba en l’ADN d’aquest club ja que l’any 1967 ja vam organitzar el primer torneig Ana Huidobro, en una època en què hi havia molt poc esport femení i pel qual van passar les millors raquetes del tenis espanyol”.Entre els actes que s’han celebrat durant la setmana passada, va destacar la Diada del Tenis, una gala anual en la qual s’entreguen els trofeus als campions lleidatans i en la qual el CT Lleida va rebre, de l’FCT, la placa com a “Club a l’Excel·lència”. En la diada es van donar cita 235 persones.Solans agraeix també la participació en el Catalonia Open d’altres clubs lleidatans. “Hem integrat més clubs perquè això és de tots i hi han col·laborat des del voluntariat i també amb els seus jugadors joves al clínic que van impartir Arantxa i Neus Ávila.”La voluntat de Solans és que el torneig torni, quan sigui possible, així com continuar apostant per organitzar tornejos de qualitat. “Des de la Catalana s’ha apostat per descentralitzar esdeveniments, que no tot passi a Barcelona. Aquest torneig es va fer l’any passat a Reus, ara a Lleida i el 2024 a Vic. I la idea és que torni un altre any.”