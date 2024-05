El jutge obre judici oral a Rubiales, Vilda, Luque i un excàrrec de la RFEF pel petó i les coaccions a Hermoso

detail.info.publicated europa press

El jutge de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordat l’obertura de judici oral contra l’expresident de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales pel petó no consentit a la jugadora de futbol Jennifer Hermoso, així com contra l’exseleccionador femení Jorge Vilda, l’actual director esportiu de la selecció Albert Luque i l'exresponsable de Marketing Rubén Rivera per les presumptes coaccions a la futbolista.

En una interlocutòria, recollida per Europa Press, el titular del Jutjat Central d’Instrucció Número 1 dona 24 hores a Rubiales perquè, en concepte de responsabilitat civil en el cas que fos condemnat, aboni una fiança de 65.000 euros pel delicte d’agressió sexual. Haurà d’abonar la mateixa quantitat de forma conjunta solidària junt els altres tres acusats pel delicte de coaccions.

La resolució, que no és recurrible, assenyala al Jutjat Central del Penal de l’Audiència Nacional com l’encarregat de l’enjudiciament d’aquest procediment en virtut de les penes sol·licitades per les acusacions i dona un termini de deu dies als investigats perquè presentin els seus escrits de defensa.

Es pot recordar que la Fiscalia de l’Audiència Nacional demana de condemnar a 2 anys i 6 mesos a Rubiales: 1 any de presó per un delicte d’agressió sexual i 1 any i 6 mesos per un delicte de coaccions en concepte d’autor. El Ministeri Públic, a més, també demana a l’Audiència Nacional que condemni a 1 any i 6 mesos de presó per un delicte de coaccions Vilda, Luque i Rivera.

El petó "no va ser consentit"

Va anar el mes passat de gener quan el jutge de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge va proposar de jutjar Rubiales en considerar que el petó a la jugadora "no va ser consentit" i que l’exdirigent va actuar de forma "unilateral i sorprenent".

El magistrat, en concret, assegurava en la seua resolució que "les pressions a què es va sotmetre a la jugadora van crear" en la futbolista de la Selecció femenina "una situació d’ansietat i intens estrès".

A més de Rubiales, el magistrat també va proposar d’enviar al banc dels acusats Luque, Vilda i Rivera per les pressions posteriors a les que es va sotmetre a la jugadora perquè accedís a realitzar una manifestació pública afirmant que el petó havia estat consentit.

El jutge afirmava que va existir "una acció concertada dels tres" processats acordada amb Rubiales "per doblegar la voluntat d’Hermoso i aconseguir que accedís a gravar un vídeo en el qual digués que el petó havia estat consentit".