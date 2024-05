L'Alpicat tanca amb el Barça la cessió de Jan Munné

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’HC Alpicat continua treballant en la confecció de la plantilla amb la qual farà el seu debut la pròxima temporada a l’OK Lliga. De moment estan confirmades dos baixes, la dels argentins Mathias Arnáez i Franco Scarso, tal com va avançar SEGRE la setmana passada, per la qual cosa el club fa ja temps que treballa en la recerca dels seus substituts. Un d’ells arribarà, a falta de la confirmació oficial, del FC Barcelona, que ha tancat la cessió per una temporada d’una de les seues promeses, Jan Munné, de 19 anys.

El jugador de Masquefa va arribar a la base blaugrana el 2016 procedent de l’Igualada, començant en etapa alevina i arribant fins al Barça Atlètic d’OK Lliga Plata. Va arribar a debutar amb el primer equip barcelonista la temporada 2022-2023 i en aquesta ha disputat un partit a la màxima categoria. Amb el filial ha estat un dels més destacats, acabant com a màxim golejador de l’equip amb 14 dianes, a més de fer quatre assistències i anotar una de les quatre faltes directes que ha llançat.L’Alpicat també està negociant el fitxatge del golejador Bernat Yuste, de 23 anys i format al planter de l’Igualada. Aquesta temporada ha militat al Rivas de Madrid, que ha descendit de l’OK Lliga i amb el qual ha marcat un total de 22 gols, i encara no ha donat una resposta a l’oferta que té sobre la taula.

Quant a la porteria, i després que el lleidatà Albert Mola declinés tornar a Lleida per seguir en enrolat a la Lliga portuguesa, el club del Segrià treballa en la tornada de Xavier Bosch, que ja va defensar els colors de l’Alpicat fins fa dos temporades, quan va fitxar per l’Igualada. El porter de Juneda ha estat alternant aquesta última temporada la porteria del filial, que milita a l’OK Lliga Plata, amb la del primer equip, amb el qual ha jugat 10 partits i alguns de la Europe Cup, títol que els igualadins van conquerir fa poques setmanes. No obstant, Xavier Bosch, de només 20 anys, té també una important oferta d’Itàlia i, malgrat que acaba contracte, no està del tot descartat que pugui renovar per l’Igualada.