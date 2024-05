El CT Lleida acull la segona edició de l'ITF Júnior

El CT Lleida acollirà des de diumenge fins al dia 18 l’ITF Júnior-Club Tennis Lleida-Catalonia, un campionat que forma part del circuit mundial júnior de la Federació Internacional de Tenis (ITF) i que agafarà el relleu del recent Catalonia Open WTA 125 com el segon torneig internacional d’aquesta temporada celebrat a les pistes del club lleidatà.

La present edició serà la segona en la qual l’ITF Júnior visiti Lleida –la primera va ser l’any passat– i arrancarà aquest diumenge amb la disputa de la fase prèvia, que s’acabarà dilluns. L’esmentada fase constarà de dos quadres, un de masculí i un altre de femení, de 32 tenistes cada un. Quatre d’ells seran lleidatans i buscaran guanyar-se una plaça per als quadres principals, també de 32 tenistes.Anna Noguero (CN Lleida) i Bruno Melé, Roger Dolcet i Nadia Romero, els tres del CT Lleida, seran els quatre representants lleidatans en la fase prèvia, mentre que en els quadres principals ja tenen la seua presència assegurada sis tenistes locals més: Cèlia Torrelles, Lande Culleré, Jordi González, Víctor Palomar i Adrià Franco, del club amfitrió, a banda de Maria Pardo, que competirà amb llicència de l’Atlètic Laietània de Mataró, encara que també es va formar al CT Lleida.L’accés al torneig dels tenistes ha estat mitjançant wild cards (invitacions) del club organitzador, per la qual cosa la majoria de jugadors de la prèvia arribaran després de competir en tornejos del circuit a Saragossa, Girona i Tarragona, mentre que els participants que entrin directes en el quadre principal arribaran de tot el món.L’ITF Júnior va visitar per primera vegada Lleida l’any passat, també amb el CT Lleida com a seu, en el que va significar el primer torneig internacional del club lleidatà des del 2017. El circuit mundial del qual forma part el campionat recorre150 països i inclou un total de 650 tornejos.