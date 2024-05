Punt i final

detail.info.publicated ÀLEX GARGALLO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va empatar ahir a casa en l’última jornada de lliga de la tercera RFEF davant del Peralada, amb tots dos equips ja salvats i sense res en joc. Els del Pla d’Urgell tanquen la campanya en dotzena posició amb 43 punts, a la zona mitjana, lluny del descens i allunyats també de la zona de play-off d’ascens.Un partit que tenia una càrrega emocional alta pel comiat d’un jugador important per a l’entitat, el davanter de Balaguer Genís Soldevila, que aquesta setmana va anunciar que seria el seu darrer matx.El partit, que es prometia un pèl descafeïnat, sense res en joc, entre dos conjunts que ja havien complert el seu objectiu principal, la permanència. Però lluny d’això, el Municipal de Mollerussa va vibrar amb l’arrancada de l’equip, que va veure com a la primera de canvi Moró amb una maniobra, i sobretot Genís, van estar a punt d’inaugurar el marcador als cinc minuts de joc.Soldevila va rematar una pilota al segon pal, que el porter rival, amb l’ajuda del central Micaló, es va carregar de tallar l’eufòria d’una grada entregada al seu equip.

El Peralada va començar a generar problemes a l’esquena de la defensa local amb pilotes a l’espai per a Busquets, el seu davanter. Passats els deu minuts va tenir el primer avís, i uns minuts després, gairebé al vint, va tenir la segona, que va marxar per sobre de la porteria de Buetas.Els protagonistes es van repetir al 25’, mà a mà de Busquets que va obligar el porter local a treure un peu salvador per evitar el primer dels xampanyers. Eren els pitjors minuts per als de Jordi Cortés, que van començar amb molt bon peu però es van anar diluint. Va viure, actiu com sempre, va deixar la seua clara superioritat física amb cavalcades quilomètriques davant de la impossibilitat de ser frenat per la defensa rival, i de les seues botes va tenir lloc una escomesa final que va acabar amb una passada filtrada de Soldevila dins de l’àrea que Jofre no va poder donar-li direcció i va marxar a uns metres dels pals de Lluc Ferrer. El guió de partit en el segon temps va ser idèntic al primer, superioritat dels del Pla d’Urgell, que va acabar amb un altre avís per a Soldevila, que tenia el gol entre cella i cella. Passats els cinquanta minuts de partit, l’argentí Mati Sempé es va quedar a centímetres de firmar el gol de la jornada, al recollir un rebuig a la frontal de l’àrea i enviar la pilota al pal llarg a prop de l’escaire de Ferrer, que només s’ho va poder mirar. Pocs minuts després, Moró, al 55’, va avisar des de lluny amb un xut potent i sec que va obligar Ferrer a volar per aturar-lo. El Peralada va reaccionar amb el mateix protagonista, Busquets. El davanter va obligar de nou a actuar Buetas, que al segon pal va aturar la bona ocasió dels gironins.

I va arribar el minut 70 de partit, el moment per a la doble substitució i el doble homenatge. Els dos equips van fer un passadís conjunt per acomiadar Genís Soldevila, que als 37 anys posava punt final a la seua carrera esportiva, i Lluis Micaló, excompany de Soldevila a l’Sporting Maonès, i capità actual del Peralada. Després de l’emotiu adeu entre llàgrimes de tots dos jugadors, va arribar el gol del Peralada. En una passada enrere enverinada des del centre del camp cap a Rocky, va agafar a contrapeu el defensor, que va propiciar un atac franc perquè Junior avancés els visitants (0-1). El Mollerussa va empatar el partit a cinc minuts del final amb un cop de cap de Lamin Juwara a l’interior de l’àrea petita, després d’afavorir-lo el rebuig en un xut previ de Fabre (1-1).L’atacant va acabar com a màxim golejador de l’equip amb cinc gols. En l’última jugada del partit la festa hauria pogut ser més sonada amb un gol anul·lat a Jofre per fora de joc després d’una centrada lateral. Amb l’empat d’ahir, el Mollerussa tanca una gran campanya amb 43 punts, deu per sobre dels tres llocs de descens directe.

El tècnic del Mollerussa, Jordi Cortés, va valorar la temporada després de l’última jornada del campionat de lliga i va apuntar que la clau de la remuntada va ser gràcies a la junta directiva: “La valoració general no pot ser altra que un 10. Penso que el club per Nadal va fer les coses molt bé, va mantenir el cos tècnic, va canviar jugadors amb el risc que això comporta, i finalment les coses han sortit bé”, va explicar satisfet per aconseguir la permanència tres jornades abans del desenllaç.

Després d’un final de temporada esgotador per a tota la plantilla i cos tècnic i amb l’objectiu complert, Cortés, que acaba contracte aquest 2024, va analitzar el seu futur al club: “La setmana que ve m’he de reunir amb el club per veure els canvis en la directiva que comporta el relleu a la presidència, però tinc clar que si he d’estar en un lloc entrenant, la meua prioritat serà sempre Mollerussa, aquí em sento com a casa.” El tècnic va parlar de la il·lusió amb què van començar els del Pla d’Urgell aquest projecte de tornar a una categoria estatal trenta anys després, i com de ràpid que es van adonar de la duresa que comportava competir contra grans entitats amb més pressupost.Finalment, també va tenir paraules d’agraïment per a Soldevila: “Tenim una relació especial, ens coneixem bé, i aquesta temporada ha estat clau per aportar una experiència que li faltava a l’equip. Ens ha ajudat moltíssim i una part important de la permanència és seua”, va declarar el tècnic dels del Pla d’Urgell.