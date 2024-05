A buscar el segon lloc

El Barcelona rep avui la Reial Societat a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00) en un duel en el qual els blaugranes busquen la victòria per recuperar la segona posició i aprofitar així l’entrepussada del Girona, que va empatar 2-2 amb l’Alabès. La Reial, per la seua part, lluita per assegurar la Lliga Europa. Xavi va comentar ahir que “tornem a tenir una altra oportunitat per aconseguir aquesta segona plaça, que per a nosaltres és l’objectiu principal en aquests moments. És un partit vital per a nosaltres per tornar a guanyar el segon lloc, cosa que significaria moltíssim a falta de tres partits per acabar la Lliga”. Per una vegada va ser autocrític i va admetre errors de l’staff tècnic. “Quan ens hem reunit amb l’staff i hem parlat del que hem fallat, hem comentat el plantejament d’alguns partits, de la reestructuració del centre del camp. Potser ho hauríem hagut de fer d’una altra manera en molts enfrontaments. Ara toca millorar el que no s’ha fet bé, hi ha coses que cal reajustar.” Pel que fa a la planificació de la pròxima temporada, la va desvincular de quedar o no en segona posició. “No crec que depengui d’això la planificació de la temporada següent. Per a nosaltres és molt important quedar en segon lloc i jugar la Supercopa, un altre títol en joc per a la temporada que ve, però la planificació amb Deco consensuada totalment no canviarà per a res. L’alleujament és guanyar nosaltres, sobretot guanyar demà, guanyar els quatre partits que falten”, va afirmar. L’Atlètic, per la seua part, es va assegurar ahir plaça a la Champions al guanyar 1-0 contra el Celta i el Deportivo va pujar a Segona A.