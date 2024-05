L'At. Almacelles assoleix l'ascens en l'afegit

L’Athletic Almacelles va guanyar in extremis el Pinyana i va aconseguir el campionat de Lliga i l’ascens a Segona Catalana (0-1). La primera part del partit va ser dominada per l’At.Almacelles.

Els visitants van tenir diverses ocasions clares per marcar, però no van estar encertats de cara a barraca. En el descans, l’At.Almacelles va fer tres canvis per buscar el gol de la victòria. Tanmateix, el Pinyana va alentir el ritme de joc i va aconseguir frenar els atacs visitants. Finalment, quan semblava que el resultat no havia de moure’s, Iker va caçar una pilota dins de l’àrea i va fer el gol de la victòria i de l’ascens de l’Almacelles.

Almacelles i Tremp són els equips que ascendeixen

Quan resta una jornada per disputar dels Grups 14 i 15 de Tercera Catalana, ja es coneixen els dos equips campions i que, per tant, ascendeixen a Segona Catalana. En el Grup 14, l’At. Almacelles ho va aconseguir al firmar un tram final de temporada espectacular. En la jornada anterior, li va arrabassar el liderat a l’Albagés, al guanyar 4-0. En el Grup 15, el Tremp, que va aconseguir l’ascens la setmana passada, va celebrar el títol dissabte amb l’afició. Després del matx que els va enfrontar al Fuliola i que van guanyar per 5-3, el club va organitzar un sopar i una festa per a tots els aficionats.