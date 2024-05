Favorits en tot

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida parteix, sobre el paper, amb el cartell de clar favorit en l’eliminatòria de quarts de final del play-off que l’enfronta a l’Alacant. El quadre lleidatà té millors números que el seu rival en pràcticament totes les facetes del joc, sense oblidar que li va guanyar els dos partits de la fase regular. Els de Gerard Encuentra anoten tres punts més per partit que l’Alacant (82 a 79), n’encaixen dos menys (75 a 77, la millor defensa de la Lliga), amb deu més de valoració (92 a 82), capturen tres rebots més (34 a 31), donen tres assistències més (18 a 15) i perden una pilota menys (11 a 12).

A més, l’ICG Força Lleida va tancar la Lliga regular amb 26 victòries, rècord absolut de la història del club, només una menys que el Corunya, que ha acabat ascendint de forma directa a la Lliga ACB, i set més de les que ha aconseguit el conjunt alacantí. I sense oblidar que els lleidatans han acabat amb la millor ratxa de tota la Lliga, nou victòries seguides que li han permès igualar la millor classificació històrica –a la 2021-2022 també va acabar tercer, encara que amb 22 triomfs. A tot això s’afegeix l’efecte Barris Nord, on el Força Lleida és gairebé inexpugnable des que l’entrena Gerard Encuentra. Aquesta temporada hi ha guanyat 15 dels 17 partits disputats, cedint només davant del Tizona i el Corunya, aquest últim per només dos punts (83-85) en un final d’infart.D’altra banda, el Força Lleida, que ja supera els 2.500 abonaments venuts, organitza demà un Fan Day, en què els aficionats podran demanar autògrafs i fotografiar-se amb els jugadors. L’acte tindrà lloc a les set de la tarda a la pista del Barris Nord.