L'Alpicat negocia el fitxatge d'Oriol Llenas, de l'Igualada

L’HC Alpicat està negociant el fitxatge del jove Oriol Llenas, un jugador format a la base del FC Barcelona que les dos últimes temporades ha militat a les files de l’Igualada en qualitat de cedit. L’atacant barceloní, de 22 anys, no renovarà contracte amb el club blaugrana i ara està buscant un equip en el qual ser protagonista, i l’Alpicat és un dels que s’ha llançat a buscar el seu fitxatge. El club del Segrià li ha ofert un contracte de dos temporades, la segona condicionada, i ara és el jugador qui ha de decidir entre les ofertes que té, una de les quals possiblement del Vilafranca, un altre dels equips que ha ascendit aquesta temporada de l’OK Lliga Plata.

Llenas, que fa unes setmanes es va proclamar campió de la WS Europe Cup, ha jugat aquesta temporada un total de 36 partits, anotant 17 gols, deu en la competició europea, si bé el seu protagonisme ha estat menor que en la passada. “És un jugador que encaixa en el nostre projecte. A més, és un perfil que m’agrada perquè vindria amb moltes ganes de reivindicar-se després d’un any no gaire bo”, va assenyalar el tècnic de l’Alpicat, Jordi Expósito.Per una altra banda, el club lleidatà està molt a prop de tancar la tornada del porter Xavier Bosch, també de l’Igualada, on va recalar fa dos campanyes després de la seua sortida de l’Alpicat. En aquest temps ha anat alternant la porteria del filial d’OK Lliga Plata amb la del primer equip, on era el tercer porter, i ha estat partícip també del títol europeu conquerit pels de l’Anoia. Bosch, de 20 anys i natural de Juneda, ha jugat aquesta temporada deu partits a l’OK Lliga i vindria a cobrir la important marxa de l’argentí Franco Scarso.La incorporació que ja està pràcticament feta és la del també blaugrana Jan Munné, de 19 anys, que ha jugat al filial del Barça a l’OK Lliga Plata, on ha anotat 14 gols. Els dos clubs ja tenen aparaulada la cessió i només falta firmar el contracte. Quant a Bernat Yuste, del Rivas, pel qual l’Alpicat s’havia interessat, ha declinat finalment l’oferta.