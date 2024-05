«Tenir un equipaixí és fantàstic»

Just després de caure contra l’Espanyol va dir que estava trist.Passats els dies, com se sent?

Continuo amb una sensació trista, perquè quan tot va tan bé i has tingut una temporada tan bona a tots els nivells és una llàstima que s’acabi tan aviat. Som conscients que era molt complicat, però ho vam tenir a prop amb el 0-1 i ara hem de girar full.

Amb aquest format tan comprimit de play-off, heu tingut tempsde gaudir d’aquesta experiència?

És una llàstima perquè en tres dies es va resoldre i no vam arribar en les nostres millors condicions, amb moltes lesionades, sense temps per recuperar de diumenge a dimecres ni de preparar gairebé el partit. És una llàstima que arribis a aquesta fita i sigui tan curt.

Què li va fallar a l’equip? Perquèva competir en els dos partits, però el resultat va ser de 4-1.

Ens va faltar una mica de durícia, experiència de veure’ns-hi.. Però és normal, perquè Laura Martí, Meri Martorell, Noe Fernández, Alba Quintana o Evelyn Acosta tenen 20 o 21 anys i jugues contra un equip, l’Espanyol, fet per pujar, amb experiència. Hi va haver moments clau. Després d’encaixar el 0-1 no et pots tornar boig i encaixar el 0-2 i en la tornada, amb el 0-1 al descans, ens van marcar un gol que no haurien d’haver fet en un error greu. Són detallets que a hores d’ara penalitzen.

Quina ha estat la clau d’arribar al play-off amb un equip tan jove?

Quan vam fer la plantilla vam tenir molt clar que som un dels equips amb menys pressupost de la categoria –i ho continuarem sent desafortunadament– i hi havia jugadores molt interessants en equips que havien baixat que serien assequibles. I realment és que elles es van adaptar molt bé des de l’inici i sabíem que rendirien. És veritat que també van arribar joves de les Canàries que van tardar una mica a rendir, però han acabat molt bé i, a més, al desembre, quan és difícil firmar bé, van arribar jugadores que han sumat moltíssim a nivell de vestidor.

Recordo que l’any passat ja em va dir que l’objectiu havia de ser encaixar molt poc i tanquen la temporada amb 15 porteries a zero i sent l’equip menys golejat en Lliga, amb 14 gols. Ha sortit el pla a la perfecció.

Honestament, tothom diu que ens falta gol. Però el gol es paga molt car i tampoc no hi ha davanteres que et garanteixin arribar aquí i marcar. Així que sabíem que havíem d’encaixar poc perquè si haguéssim tingut, per exemple, Andrea Gómez com l’any passat marcant 10 gols, hauríem estat lluitant pel títol amb Deportivo i Barça B.

Fa la sensació que ha tingut un equip que li ha posat les coses fàcils. És així?

Sens dubte. L’any que més en la meua carrera. Normalment les jugadores quan no juguen s’enfaden i t’ho posen difícil. Aquest any no, i quan els tocava sortir rendien molt bé. No tinc cap queixa, no hi ha hagut cap problema al vestidor i tenir un equip així per a un entrenador és fantàstic.

S’ha donat la circumstància quecapitanes com Mariajo, LauraFernández o Jeni s’han perdut gairebé tota la temporada. Ha estatimportant el seu paper des de fora?

Moltíssim. Són jugadores que l’any passat ho van passar malament, volien fer el play-off i ens vam quedar fora l’últim dia. Imagino que tampoc no haurà estat fàcil veure l’equip en play-off amb elles fora. Però sense poder jugar, la majoria de lesionades han vingut a Alhama, a Vitòria.. i jo, en la seua situació, estaria molt content per l’equip però els caps de setmana me n’aniria a casa meua. Això diu molt del grup humà que tinc.

Per als que hi éreu l’any passat, jugar el play-off ha servitper almenys treure’s l’espina de la temporada anterior?

Evidentment que sí. De 26 jornades, en 23 hem estat en play-off i anàvem veient que ho podíem aconseguir. És veritat que davant de l’Athletic B van baixar els fantasmes quan ens vam quedar amb 10 i va passar pel cap el partit del Còrdova de l’any passat. Però el vam assegurar aquell dia i hem tancat una ferida, perquè l’any passat vam estar molt a prop i els que hi érem aleshores valorem molt això d’aquest.

Té contracte per a l’any que ve. Després de caure en el play-off va dir que calia intentar-ho de nou la pròxima temporada. Com cal afrontar-la?

Cal continuar intentant-ho, però sense posar les expectatives massa altes. Jo vull fer el play-off i pujar a Primera, però cal ser honestos, som l’AEM. Aquí no vindrà un xeic a posar diners. I aquesta categoria l’any que ve serà molt dura i amb equips que invertiran molt. Com més diners tens, pots fitxar millors jugadores sobre el paper i mirar alt. Nosaltres som el que som, amb els nostres recursos, i treballarem per estar tant amunt com sigui possible, però desgraciadament haver jugat el play-off segurament no es traduirà en una millora econòmica i caldrà continuar treballant amb un pressupost baix.

Precisament tem que per haver jugat un play-off moltes jugadores puguin anar-se’n?

És una altra preocupació, sí, perquè els equips saben quins recursos tenim i vindran a buscar jugadores. És evident que volem mantenir el bloc, però se n’aniran algunes segur perquè no podem competir econòmicament amb d’altres. Podem oferir moltes altres coses bones que té el club, però algunes marxaran.

Ja estan perfilant la plantilla de l’any que ve?

Sí, perquè hi ha equips que han acabat fa setmanes i anem una mica tard ja en aquest sentit. El que volem és mantenir 14 o 15 jugadores i fitxar poc, però ja ho veurem.

És optimista per intentar complir aquestes expectatives?

Sí. Les jugadores s’han compromès molt amb el projecte i estan a gust. Crec que el nucli fort es mantindrà.

Ha estat també important que les jugadores es comprometessin molt amb el club?

És impossible que una jugadora rendeixi aquí si no ve a Lleida i s’adapta al que és l’AEM com a club. Han vingut grans futbolistes que se n’han hagut d’anar perquè no s’han implicat. La gran majoria de jugadores estan molt a gust i si fos només per això es quedarien, però el tema econòmic marca, més en el futbol femení.

Li agradaria també que el clubpogués créixer també en això, apoder oferir més a les jugadores? Si no, el sostre del projecteno és gaire alt.

M’agradaria, però soc realista. Ningú vindrà aquí a invertir 200.000 euros. Pot ser que vingui algun patrocinador per apujar el nivell, no només de la plantilla, també en instal·lacions i altres coses que nosaltres no tenim. Però soc optimista, perquè de la temporada passada a aquesta hem fet un pas, i la que ve en cal fer un altre més. Si volem fer-ne deu i pugem molt les expectatives, ens equivocarem. M’agradaria que tothom entengués que ho hem fet molt bé, però que això és esport, som l’AEM i cal fer passos curts, tocar de peus a terra i lluitar amb les nostres armes.