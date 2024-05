“Comencem de zero”

Gerard Encuentra, entrenador de l’ICG Força Lleida, va recordar ahir que “hem fet una millor Lliga regular que mai”, però que aquestes 26 victòries i la ratxa de 9 de seguides ja no valen per a res, perquè demà, en el primer partit del play-off davant de l’Alacant, comença “una competició nova” en la qual no creu que el seu equip sigui favorit. “Aquests números ens serveixen per estar mentalment bé i tenir confiança, però quan arriben els play-offs comença tot de nou”, va explicar. “No val el que hagis fet contra ells durant la Lliga regular. És una competició nova que comença de zero amb un rival que ho ha fet molt bé i que ens posarà les coses molt difícils.”

Va afegir que creu que “l’equip arriba amb ganes i mentalment i físicament bé. Tenim la confiança d’haver fet molt bona Lliga regular i sabem que som un equip competitiu”. Insisteix que el que han fet fins ara “no serveix a nivell de favoritisme, però està clar que hem acumulat molt treball i estem preparats per afrontar qualsevol situació complexa que se’ns plantegi”. En un play-off “els equips plantegen sistemes nous i toca una guerra contra l’Alacant. Estic convençut que seran partits a matadegolla”.Sobre el factor pista va recordar que “he viscut les dos versions, tenir-lo a favor i no tenir-lo. Com a visitant jugues aquests partits amb un alliberament que no tens com a local. És veritat que et juga a favor el factor ambiental, però no és garantia. Com a visitant tens l’objectiu de rascar un partit fora i jugues més tranquil, t’atreveixes a plantejar coses diferents i el que comença a casa té una mica més de pressió. Ells miraran a veure en què ens poden sorprendre i nosaltres, a veure si les coses que hem treballat els sorprenen a ells”.Va destacar una vegada més l’afició lleidatana, que fa dies que fa cua per comprar abonaments i entrades. “Veure les ganes que tenen sempre, aquest últim esforç, ens transmet il·lusió. Cada partit que acaben cantant “Volem ACB” i aquest ambient ens genera il·lusió i confiança perquè creuen en nosaltres i això ens omple d’orgull. En aquests partits complicats que venen ara, amb el seu suport els mals moments segur que seran més curts”.

Cuéllar: “Les cues demostren la il·lusió que té tota la ciutat”

David Cuéllar, jugador lleidatà del Força Lleida, recordava ahir que, amb la seua experiència, “he vist tota mena de Barris Nord, ple, menys ple”, per la qual cosa va valorar l’ambient que s’ha creat i que es demostra amb les cues per comprar abonaments i entrades. “Les cues demostren la il·lusió que té la ciutat. No els importa esperar. Estan il·lusionats i nosaltres hem de respondre. No és una pressió afegida. He vist altres pavellons plens, però la pressió que posen aquí és un extra per a nosaltres.” Va destacar que “l’equip està en una dinàmica positiva i en línia ascendent. Hem demostrat que volem coses més grans. No estem confiats, tenim confiança en nosaltres”.