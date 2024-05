La Generalitat premiarà més de 200 esportistes i clubs lleidatans

La Generalitat reconeixerà dimecres dia 22, en un acte al Teatre L’Amistat de Mollerussa, un total de 165 esportistes i clubs de la vegueria de Lleida que durant l’any 2023 van assolir un èxit destacat en les seues respectives especialitats, tant en competicions catalanes, com en estatals i internacionals. Al seu torn, al juny, al Centre Cívic Escoles Velles de Bellver de Cerdanya es distingiran els assoliments aconseguits durant l’any passat per part de 52 esportistes de l’Alt Pirineu i Aran. A totes les persones i entitats guardonades en els dos actes se’ls entregarà una reproducció de la litografia Vida i Esport de l’artista lleidatana Maite Farreres que ahir va ser presentada per la mateixa autora, acompanyada per la representant territorial de l’Esport, Lourdes Ravetllat.

Ravetllat va afirmar que, amb els dos actes, es pretén fer “un reconeixement al molt bon nivell competitiu que presenta l’esport lleidatà i, alhora, posar en relleu l’esforç col·lectiu que hi ha darrere de l’èxit de cada esportista”.Per la seua part, Maite Farreres va explicar que a l’obra Vida i Esport, elaborada amb la tècnica de tinta xinesa i aquarel·la, es representen tots els esports de forma simbòlica, dibuixant dotze personatges que els representen, com l’ús de la pilota, l’aigua, el cos a cos, el joc individual o en equip i l’esport adaptat.