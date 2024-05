El Lleida recorrerà la sanció “desproporcionada i injusta”

El Lleida Esportiu va anunciar ahir que presentarà un recurs contra la decisió del Jutge Únic Disciplinari de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) de tancar el Camp d’Esports durant dos partits i imposar una sanció de 6.001 euros pels incidents de diumenge davant del Ieclà. El club considera que aquesta resolució és “desproporcionada i injusta, basada en afirmacions incorrectes”, segons va manifestar ahir l’adjunt a la presidència i responsable jurídic del club, Marc Torres. Val a recordar que el partit va ser suspès pel col·legiat aragonès Manuel Ramírez Marco en el cinquè minut del temps afegit després que una botella de plàstic llançada des de la grada impactés en el delegat de l’equip murcià al minut 92, quan el marcador reflectia un 0-1.

“És una sanció més dura del que esperàvem. La sanció econòmica sí que podíem preveure-la perquè és el mínim que poden posar. Ara bé, imposar dos partits a porta tancada ho entenem totalment desproporcionat”, va assenyalar Marc Torres. Segons el club lleidatà, la resolució disciplinària es basa en afirmacions incorrectes. Torres va explicar que el Lleida va enviar al·legacions a l’acta per correu electrònic el mateix diumenge. A més, també va argumentar que el club havia comunicat a la Federació Catalana de Futbol la necessitat de presència policial, igual que contra el Sant Andreu i l’Europa, i d’aquí la presència de Mossos d’Esquadra i la seguretat privada que hi ha en cada partit.El directiu lleidatà també va reiterar que s’està treballant per identificar el o els responsables dels llançaments i que ja s’ha interposat una denúncia. Després d’expressar aquesta bona voluntat del Lleida, abans i després dels incidents, Torres va dir que la resolució del jutge de competició “criminalitza” l’entitat i l’afició: “Creiem que no ens han tractat bé. No demanem que ens tractin diferent de la resta, però sí de forma justa. Han imposat un càstig exemplar. Fins i tot els directius del Ieclà ens van reconèixer que vam actuar de forma immediata”, va dir.Torres va afegir que “estem en una situació de clara indefensió” pel fet que la RFEF li nega accés a l’informe dels Mossos en què s’evidencien una sèrie d’actuacions que atenuarien la responsabilitat del club i que no han estat recollides ni valorades en la resolució sancionadora. Va assenyalar, a més, el canvi de criteri del Jutge Únic respecte a casos similars. Per tot això, presentarà un recurs davant del Comitè d’Apel·lació.